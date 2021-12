Marcelino : « Les joueurs me disent que c’est un jeu différent et que je dois gérer un match avec le Real Madrid à San Mamés »

Le manager de l’Athletic Club, Marcelino, s’est exprimé mercredi avant le match contre le Real Madrid à San Mamés, via MARCA.

« Ils [the team] dis-moi que c’est un jeu différent. Les joueurs disent que je dois gérer un match avec le Real Madrid à San Mamés. Ce sera compliqué, mais si nous avons une bonne journée et plus d’efficacité qu’au Bernabéu, nous aurons nos options.

« Le script que vous pensez être très bon est gagnant. Nous allons sûrement souffrir jusqu’à la dernière minute et j’espère que nous aurons des options pour gagner jusqu’à cette dernière minute.

Marcelino n’a plus affronté le Real Madrid à domicile depuis qu’il a pris la direction du club début 2021. Son équipe a perdu son déplacement à l’extérieur contre le Bernabeu 1-0 début décembre.

Le manager vétéran de 56 ans a parlé de l’impact des cas de coronavirus sur sa propre équipe et le club auquel ils seront confrontés de l’autre côté du terrain.

« Le Real Madrid est une grande équipe, il a des victimes mais un modèle pour le modifier. Oui, il y aura [Karim] Benzema, qui est le joueur avec plus de niveau que nous avons de la concurrence ».

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Le milieu de terrain formé par Casemiro, Modric et Kroos ne sont pas nombreux dans le monde. Sûr, [Eduardo] Camavinga et [Fede] Valverde propose différents profils, mais ils sont très bons. Si je choisissais deux joueurs que je ne voulais pas qu’ils jouent, je choisirais Benzema et Vinicius, bien que les grands matchs que vous vouliez aussi jouer contre de grands footballeurs. Le Real Madrid est absent depuis plus de temps qu’au Bernabeu. Nous devons nous préparer à tout. Appuyez quand nous le pouvons et attaquez quand nous le pouvons.

Marcelino a terminé la conférence de presse en parlant de sa stratégie pour le match à domicile et en quoi cela pourrait être différent cette fois-ci par rapport à il y a quelques semaines.

« Il n’est pas nécessaire de jouer avec impatience et de savoir jouer. Au Bernabéu, nous étions un quart d’heure maîtrisé mais le rival a très peu généré. Pour battre le Real Madrid, il est très important de garder sa cage inviolée, ce que nous devons corriger. »