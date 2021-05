Marcell Ozuna des Braves d’Atlanta arrêté, accusé d’avoir étouffé et frappé sa femme .

Le joueur de baseball des Braves d’Atlanta, Marcell Ozuna, qui s’est récemment blessé à deux doigts, a été arrêté samedi après avoir prétendument étouffé et frappé sa femme.

Quelqu’un a contacté le 911 et a demandé à la police d’entrer dans une maison à cause d’une agression, le Sgt. Salvador Ortega a noté samedi, selon l’Atlanta Journal Constitution. Les autorités pouvaient entendre des cris dans la résidence quand elles y sont arrivées, et la porte d’entrée était ouverte, selon Ortega.

“Les agents sont entrés dans la résidence par la porte ouverte et ont vu le suspect saisir la victime par le cou et la jeter contre un mur”, a noté Ortega par e-mail, selon le média. « Les agents ont pu immédiatement placer le suspect en garde à vue sans autre incident. En plus des tentatives d’étranglement, le suspect a également frappé la victime avec son bras qui a un plâtre d’une blessure précédente.

Les autorités ont inculpé le joueur de baseball de 30 ans de voies de fait graves par strangulation et violence familiale, a rapporté le média, citant les dossiers de la prison.

Les Braves d’Atlanta ont publié samedi la déclaration suivante : « Nous avons appris l’arrestation de Marcell Ozuna plus tôt dans la soirée et avons immédiatement informé le bureau du commissaire. Les Braves soutiennent pleinement la politique de la Major League Baseball sur la violence domestique, qui souligne au maximum que notre société ne peut pas et ne tolérera pas la violence domestique sous quelque forme que ce soit. Jusqu’à ce que l’enquête soit terminée, nous n’aurons pas d’autres commentaires et toutes les enquêtes sur la question devraient être renvoyées au Commissariat.

Lien source