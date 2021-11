Marcell Ozuna est suspendu pour 20 matchs avant 2022

Le jardinier Marcell ozuna des Courageux Atlanta a été suspendu pour 20 matchs pour avoir enfreint les politiques de la MLB.

Selon Enrique Rojas, Ozuna a déjà purgé la suspension car il a joué 20 matchs sans jouer en saison régulière, cependant, il doit rendre le salaire de ces 20 matchs à son équipe. Il sera prêt à jouer le jour d’ouverture avec les Braves d’Atlanta.

NOUVELLES : Marcell Ozuna reçoit une suspension rétroactive de 20 matchs. Sera éligible pour jouer immédiatement pour les #Braves. LIRE : https://t.co/PHZ3jfxZqF – TomahawkTake (@TomahawkTakeFS) 29 novembre 2021

C’est certainement une bonne nouvelle pour Ozuna, les Braves, sa famille et les fans qui pensaient que l’équipe allait devoir chercher un remplaçant pour la saison car une suspension de match 60-90 approchait.

« Mon bureau a terminé son enquête sur la violation de la politique de la MLB commise par M. Marcell Ozuna, nous avons tout analysé en profondeur et déterminé que s’il enfreignait les politiques de lutte contre la violence domestique ou familiale », a déclaré Rob Manfred.

Pendant ce temps, le Dominicain est dans la LIDOM et joue pour les Gigantes del Cibao où il a excellé avec quelques circuits et des coups sûrs opportuns. Les Braves espèrent qu’il pourra justifier son contrat au plus vite.