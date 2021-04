Marcellus Wiley de Fox Sports critique LeBron James pour un tweet “ irresponsable ” ciblant un flic ⋆ .

Marcellus Wiley de Fox Sports a critiqué LeBron James à la télévision en direct pour avoir publié un tweet ciblant un policier qui a tiré sur une fille noire de 16 ans afin de sauver la vie d’un autre adolescent.

«Je veux vraiment prier pour qu’il trouve que cette profondeur corresponde à la puissance de sa plate-forme», a-t-il déclaré jeudi lors de «Speak For Yourself».

«Chien, tu ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas être aussi irresponsable si vous êtes LeBron James parce que vous avez autant de pouvoir et nous savons tous que lorsque vous obtenez ce type de pouvoir, cette responsabilité va de pair », a-t-il déclaré.

Wiley a qualifié le tweet de suivi de James sur la responsabilité d ‘«ironique» et a expliqué comment il expose ses faiblesses.

«Il y a une critique flagrante sur son CV: qu’il reporte à des moments critiques. Merde, j’aurais aimé que ce soit vrai en ce moment où c’est un vrai problème, pas seulement des victoires et des défaites au basketball et des points marqués quand ce sont des problèmes de la vie réelle », a déclaré Wiley. «Où est le report à ce moment-là jusqu’à ce que tous les faits soient révélés, jusqu’à ce que vous regardiez la vidéo, jusqu’à ce que vous sortiez et voyiez ce qui est bien du mal dans cette situation… vous voulez être le premier, pas bien.»

Merde, c’est bien. Bien dit @marcelluswiley: pic.twitter.com/w4nnhudczW – Clay Travis (@ClayTravis) 23 avril 2021

James, a déclaré Wiley, a choisi de penser avec émotion au lieu de sa tête et cela a causé des dommages.

«Les émotions ne peuvent pas l’emporter sur la logique et c’est ce qui se passe», a expliqué Wiley. «Votre agenda ne peut pas aller avant votre perspicacité. Vous ne pouvez pas flatter vos principes, pour le moment, même si vous obtenez tous les goûts et tous les retweets. “

Parler d’un problème avant de rassembler les faits, a déclaré Wiley, «fait plus de mal que d’aider» et détourne l’attention des vrais problèmes.

Le flic a un choix impossible qui est: «Pour sauver une vie, je dois prendre une vie», et c’est aussi simple que cela. [James] va là-bas dit: «Eh bien, vous savez que nous vivons dans deux Amériques différentes. Je ne crois pas que l’Amérique soit divisée, je pense juste que nous sommes différents et en ce moment, cela est mis en évidence plus que jamais, alors ça devient exagéré »… il dit:« Oh, mec, le système ». Le même système qui est si cassé, il vous permet de devenir milliardaire et de ne jamais vous faire arrêter mais le système est cassé?

Se soucier de la mort des Noirs, a déclaré Wiley, est important mais nécessite une attention plus large que ce que le récit demande.

LeBron James dit: «Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police. Que diriez-vous de cette phrase au lieu de cela, “Je suis tellement fatigué de voir des noirs tués?” Que diriez-vous de cette phrase, encore plus idéaliste. «Je suis tellement fatigué de voir des gens tués? Dit Wiley.

«Deux cent cinquante Noirs sont tués par la police chaque année, soit 252 millions de personnes. Mais au sens macro, il y a également 7 500 homicides contre des Noirs chaque année. Je ne dis pas que Lebron vous a mis pleinement l’accent sur cela, mais soyons responsables… il y en a 7 500 au total qui n’obtiennent jamais la discussion parce que les gens avec la plate-forme ne le soulignent pas.

L’ancien président Donald Trump a également condamné jeudi le tweet du basketteur professionnel comme irresponsable.

“LeBron James devrait se concentrer sur le basket-ball plutôt que de présider à la destruction de la NBA, qui vient d’enregistrer les notes de télévision les plus basses, de loin, dans la longue et distinguée histoire de la Ligue”, a déclaré Trump dans un communiqué.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.