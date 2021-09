Marcelo Bielsa accepte que l’homme de Leeds n’ait pas atteint les sommets de la saison dernière

Marcelo Bielsa a accepté que Stuart Dallas n’ait pas encore atteint les sommets de la saison dernière, mais sait que le milieu de terrain reviendra aux niveaux qu’il a montrés lors de la première campagne de Leeds en Premier League.

En général, Leeds n’a pas reproduit la forme qui les a aidés à terminer en milieu de tableau la saison dernière dans l’élite. Et en particulier, Dallas, 30 ans, n’a pas été le joueur d’action qu’il était il y a un an.

Dallas a été nommé joueur de l’année, joueur de l’année des joueurs et a également remporté le prix du but de la saison du club pour son effort tardif lors de la victoire en Premier League à Manchester City en avril.

Ce fut une saison fulgurante pour l’international nord-irlandais, mais cette fois-ci, il n’a été que l’ombre de lui-même.

“Ses performances n’ont pas été au même niveau que l’année dernière, je pense que vous le savez quand vous me posez des questions à ce sujet”, a déclaré Bielsa.

«Il y a des raisons de comprendre pourquoi il en est ainsi et chaque match qu’il joue un peu mieux que le précédent.

« Mais j’ai toute confiance que samedi prochain, ou le samedi suivant, ou dans un court laps de temps, il va revenir à son haut niveau. Ce n’est pas que j’ai confiance, j’en suis sûr.

Avec seulement trois points pris lors de ses cinq premiers matches, Leeds attend toujours sa première victoire en Premier League.

Bielsa a déclaré: «Notre projet de jouer est le même que l’an dernier et je ne vois pas l’adversaire a d’antidotes différents de ceux utilisés la saison dernière.

“Mais maintenant que nous ne sommes pas en mesure de gagner, cela signifie que notre jeu doit évoluer, évoluer dans le sens où nous devons améliorer ce que nous voulons faire.”

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Bielsa n’a pas le temps pour le syndrome de la deuxième saison

Le patron de Leeds a refusé de reconnaître le syndrome de la deuxième saison, mais a convenu qu’ils devaient devenir plus efficaces dans les deux surfaces de réparation.

“Je n’imagine jamais rien de facile”, a-t-il ajouté. « Les deux choses auxquelles vous faites référence ont une marge de correction.

«Même lorsque nous obtenons peu de buts, nous recevons plus d’occasions que nous ne le devrions et dans les matchs, nous avons non seulement eu des problèmes d’efficacité, mais aussi d’élaborer plus d’occasions qui créent du danger. Nous avons donc une marge de correction dans les deux aspects.

Leeds visera à lancer sa saison contre West Ham à Elland Road samedi. Cependant, Bielsa doit faire face à un certain nombre de blessures.

Raphinha (hanche), Luke Ayling (genou) et Jack Harrison (Covid) sont dubitatifs. Patrick Bamford ne s’est pas remis d’une blessure à la cheville qui l’a exclu du voyage en milieu de semaine à Fulham.

Pascal Struijk purge le dernier match de sa suspension de trois matches. Et Diego Llorente (souche musculaire) et Robin Koch (pubis) sont tous les deux toujours mis à l’écart.

LIRE LA SUITE: Un rapport de choc nomme la raison pour laquelle Bielsa pourrait partir, alors que Barcelone envisage le patron de Leeds