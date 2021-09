Marcelo Bielsa admire vraiment les actions du joueur de Liverpool

in



Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Marcelo Bielsa a fait l’éloge d’Harvey Elliott pour la façon dont il s’est comporté à la suite de sa blessure.

Elliott a subi une horrible blessure contre Leeds dimanche, et il y a eu beaucoup de retombées après l’incident, en particulier autour de Pascal Struijk.

Leeds a tenté de faire appel du carton rouge, mais leurs appels sont tombés dans l’oreille d’un sourd alors que la FA a confirmé son interdiction.

Malgré la décision de la FA selon laquelle Struijk avait tort, Elliott a été fidèle à sa défense, déclarant à plusieurs reprises sur Instagram que la blessure n’était pas la faute de l’as de Leeds.

Qu’est-ce qui a été dit?

Bielsa était plein d’éloges pour Bielsa.

« La générosité qu’Elliott a eu à décrire les choses telles qu’elles étaient, cela aide à atténuer l’effet sur Pascal. Les footballeurs finissent toujours par être la chose la plus pure du football, les joueurs disent ce qu’ils pensent sans spéculer. Lorsque la blessure d’Elliott s’est produite, les exigences en étaient explicites, la commodité de jouer une demi-heure avec un joueur de moins, derrière évidemment une grave blessure au joueur, la pression de l’arbitre avait cette intention. Mais les joueurs sont beaucoup moins spéculatifs que nous », a déclaré Bielsa.

“J’apprécie beaucoup ce qu’Elliott [said that] a exonéré Pascal.

Photo de Catherine Ivill/.

L’a parfaitement géré

Il aurait été si facile pour Elliott d’en vouloir à Struijk pour l’avoir blessé, mais il a été très mature à ce sujet.

Elliott a 18 ans et il vient de subir une blessure qui affectera sa saison et peut-être même sa carrière, mais il s’est battu pour son collègue professionnel, proclamant que la cheville luxée n’était pas de sa faute et qu’il n’aurait pas dû été suspendu.

L’as de Liverpool avait parfaitement géré cela et c’était formidable de voir Elliott défendre Struijk, d’autant plus que l’arrière central aurait pu être vraiment affecté par ce qui s’est passé à Elland Road dimanche.

Photo de Michael Regan/.

