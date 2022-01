Marcelo Bielsa dit que le joueur de 28 ans jouera probablement contre West Ham

Photo de Lynne Cameron – Manchester City/Manchester City FC via .

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Marcelo Bielsa a fait le point sur la forme physique de Patrick Bamford avant le choc de la FA Cup des Blancs contre West Ham.

Bamford a raté une bonne partie de cette saison en raison de divers problèmes de blessures, mais heureusement pour Leeds, il semble que son dernier problème se soit maintenant calmé.

En effet, Bielsa dit que Bamford s’est rétabli au point où il est susceptible de pouvoir jouer contre les Hammers ce week-end.

Que dit Bielsa à propos de Bamford ?

Le gaffer de Leeds a fait le point sur l’attaquant.

« Le retour de Rodrigo nous n’avons pas de date précise. Bamford devrait pouvoir jouer dimanche pour qu’on puisse en finir sur ce sujet des blessures. Phillips et Cooper jusqu’en mars. Shackleton et Cresswell après la trêve internationale. Rodrigo et Struijk, nous ne pouvons pas prédire. Gelhardt et Roberts seront absents pendant environ un mois », a déclaré Bielsa.

Photo de George Wood/.

Bonne nouvelle

Bamford est de retour et son retour sera certainement bien accueilli par tout le monde à Elland Road.

Leeds a vraiment eu du mal sans son numéro neuf sur le terrain cette saison, et son retour pourrait vraiment soutenir toute l’équipe.

Bamford est le meilleur buteur de Leeds, mais il est aussi bien plus que cela.

Le style de pression de United fonctionne mieux lorsque Bamford est sur le terrain, alors qu’il est également brillant pour amener les autres joueurs offensifs des Blancs dans le match.

Leeds appréciera sûrement le fait que Bamford soit de retour dans le giron.

Photo de George Wood/.

