Marcelo Bielsa dit qu’un autre joueur de Leeds United doit être opéré

Photo de Ian MacNicol/.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Marcelo Bielsa a fait le point sur la forme physique de Robin Koch et, malheureusement, il a de mauvaises nouvelles pour les fans de Leeds.

L’Allemand est hors de combat depuis un certain temps maintenant. Il n’est pas apparu pour Leeds depuis le premier jour de la saison contre Manchester United et ses problèmes de forme physique le tourmentent depuis un certain temps.

Malheureusement, il est maintenant arrivé au point où Koch a besoin d’une intervention chirurgicale pour résoudre son problème, heureusement, Bielsa décrit cela comme une procédure simple, mais il a dû se rendre aux États-Unis pour le faire.

Le joueur VENDU de votre club qui floppe

BridTV

5789

Le joueur VENDU de votre club qui floppe

881415

881415

centre

13872

Qu’est-ce qui a été dit?

Bielsa a fait le point sur Koch :

« Koch est aux États-Unis pour une procédure simple sur son problème au pubis. Ayling est à mi-chemin du processus de son rétablissement. Forshaw est à nouveau disponible et Summerville également.

Photo de PHIL NOBLE/POOL/. via .

Pas de chance

Leeds n’a tout simplement pas de chance avec les blessures pour le moment.

Nous sommes à moins de dix matchs de la saison et c’est la deuxième fois en un mois qu’un joueur de Leeds a besoin d’une intervention chirurgicale.

En effet, Luke Ayling a été opéré du genou il y a un peu plus de deux semaines, et maintenant un autre joueur doit subir une intervention et Koch passe sous le couteau.

Combinez cela avec les blessures subies par Patrick Bamford, Raphinha et Diego Llorente et il est facile de comprendre pourquoi Leeds a eu du mal jusqu’à présent cette saison.

Les doigts croisés, cette opération met fin à tous les problèmes de forme physique que Koch a eus et il est capable de revenir sur le terrain le plus tôt possible.

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Dans d’autres nouvelles, « Pas vrai »: le club nie les informations selon lesquelles un joueur de 63 ans prendra le relais à Newcastle