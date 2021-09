Marcelo Bielsa donne une note honnête à Junior Firpo au départ de Leeds

in

Le patron de Leeds United, Marcelo Bielsa, a évalué les débuts de Junior Firpo en Premier League.

L’arrière latéral est arrivé de Barcelone cet été pour remplacer Ezgjan Alioski. Alioski, 29 ans, est parti en transfert gratuit, tandis que Firpo était une signature de 12,8 millions de livres sterling du Barça début juillet.

Le joueur de 25 ans a cependant connu un début de vie peu propice à Elland Road. Et pour le moment, on peut se demander si Leeds s’est doté d’une mise à niveau sur Alioksi.

Firpo a disputé cinq matches de Premier League, dont quatre titularisations. Mais il a été accroché à la mi-temps lors de la défaite à Manchester United. Il a également été remplacé à l’heure du tirage au sort par Everton.

Un test Covid-19 positif l’a vu manquer contre Burnley, mais Bielsa insiste sur le fait que Firpo a pris un bon départ.

Le malheureux défenseur a également marqué un but contre son camp lors de la défaite contre West Ham la semaine dernière.

Lorsqu’on lui a demandé si Bielsa devait protéger son moral à l’entraînement, il a répondu : « Le ballon l’a touché dans le but égalisateur. C’était juste une anecdote. Personne ne peut évaluer si Junior a bien ou mal joué parce qu’un ballon l’a touché dans le dos et est entré dans le but.

« En ce qui concerne son évolution dans l’équipe, je pense qu’il n’a pas été capable de jouer une performance de sept points, mais il n’a pas non plus joué en dessous d’une performance de six.

Alioski a mis du temps à se “stabiliser”

« Il a eu une performance régulière et il a grandi, mais en dessous de ce qu’il est capable de faire. Pour donner un exemple, Alioski a pris beaucoup de matchs pour stabiliser son jeu et il était en Angleterre depuis quelques années.

« Junior venant de jouer avec deux équipes qui jouent un rythme différent de la Premier League – ni meilleur ni pire, mais différent et ce processus le fait avancer et de mon point de vue, il invite à l’optimisme.

“Quand Junior parviendra à avoir le rythme que la Premier League vous impose, il va être un arrière latéral qui brille beaucoup car il a toutes les ressources physiques et techniques pour générer des moments de très bon football.”

