Marcelo Bielsa écarte la rupture avec la cible de transfert de Liverpool et Manchester United, Kalvin Phillips après un remplacement à la mi-temps contre Brighton, et Ally McCoist est d’accord

Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, a rejeté les discussions sur une rupture entre lui et le milieu de terrain anglais Kalvin Phillips, qui a été remplacé à la mi-temps lors d’un match nul 0-0 contre Brighton.

Phillips, joueur anglais de l’année après avoir joué à l’Euro 2020, a traversé une période difficile depuis son retour au club d’enfance de Leeds.

La star anglaise a été retirée de la mêlée après 45 minutes au centre du dos

Le joueur de 25 ans a participé à chaque match alors que les Three Lions de Gareth Southgate ont défilé vers la finale de l’été, mais les choses n’ont pas été si faciles à Elland Road.

L’équipe s’est retrouvée dans une bataille de relégation une saison après son retour en Premier League, se classant 17e du classement après avoir pris seulement 12 points lors de ses 13 premiers matches.

Une série de blessures ont entravé les progrès de l’équipe, et cela a récemment entraîné le déploiement du métronome du milieu de terrain Phillip à l’arrière central, pour être remplacé à la mi-temps contre Brighton la dernière fois.

Bielsa a ouvertement expliqué pourquoi il avait échangé contre le Néerlandais Pascal Struijk et a félicité Phillips pour son engagement envers le club.

Phillips avait le droit d’être contrarié après son remplacement à la mi-temps

Bielsa a eu une journée bien remplie sur la ligne de touche alors qu’il tentait de trouver un moyen de dépasser Brighton

« Cela ne veut pas dire que j’avais raison, mais j’ai fait ce que je pensais être le mieux », a expliqué Bielsa. « Mais cela ne veut en aucun cas dire qu’il y a une difficulté avec qui que ce soit.

«Ce n’est jamais bon pour un joueur ou pour une équipe de penser que les postes sont immuables et que les hiérarchies qui sont au sein d’une équipe ne peuvent jamais être modifiées.

« Kalvin Phillips est une idole pour les fans de Leeds United, c’est une propriété populaire avec beaucoup d’affection et nous avons tous l’obligation de veiller au sentiment qui unit un fan à une équipe.

« Il a choisi de rester avec Leeds alors qu’il aurait pu partir quand nous étions en championnat. Il a précisé quelle était sa position lorsqu’on lui a demandé de passer dans les meilleures équipes de la Premier League, affirmant sincèrement qu’il n’accepterait aucune offre.

La star anglaise a reçu des liens avec les meilleures équipes mais a toujours exprimé son engagement envers Leeds

« Donc, ce que je dis est dû à ses performances et à sa position, par rapport à son club de Leeds, la position occupée par Kalvin est complètement méritée. »

Les performances de Phillips pour Leeds ainsi que pour l’Angleterre l’ont vu lié à des transferts vers des équipes telles que Manchester United et Liverpool, et être joué hors de position pourrait encore compliquer les choses.

L’animateur de talkSPORT, Ally McCoist, a exprimé sa sympathie pour Phillips d’avoir à changer de position, mais s’attend à ce que les choses soient démesurées en termes de rupture avec Bielsa.

« Je ne sais pas s’il s’agissait d’une situation d’urgence, mais je peux le voir des deux côtés », a déclaré McCoist. «Parfois, les besoins doivent et vous devez jouer hors de position.

Phillips a également été déployé à l’arrière central contre Tottenham et a fait une belle démonstration malgré la défaite de son équipe 2-1.

« Des gars comme Kalvin Phillips en particulier qui jouent le jeu comme vous aimez le voir jouer, totalement engagés, je pense qu’ils joueraient n’importe où pour Leeds United.

«Je pense que nous approfondissons probablement un peu les choses, à la recherche de choses qui ne sont pas là.

« S’il y a un problème, c’est probablement parce qu’il sait que ce n’est pas sa meilleure position et qu’il préfère ne pas jouer là-bas, mais pour ce qui est de regarder un peu plus en profondeur et de dire s’il y a un problème entre les deux, je ne suis pas si bien sûr qu’il y a.

La prochaine rencontre de Leeds en Premier League aura lieu à domicile contre Crystal Palace, Bielsa espérant augmenter l’écart de trois points entre son équipe et les trois derniers.

Le légendaire milieu de terrain Patrick Vieira fera cependant obstacle, et Bielsa a fait l’éloge du travail de l’ancien capitaine d’Arsenal dans l’abri.

Bielsa a reconnu l’excellent travail de Vieira au Palace avant leur réunion en milieu de semaine

« Il a changé le style de l’équipe sans trop de signatures », a expliqué Bielsa. « C’est une équipe solvable, avec une gestion prudente du ballon et des résultats clairement positifs.

« Évidemment, la fonction d’un entraîneur est que l’équipe joue comme il le souhaite. C’est admirable à quel point il a pu installer ses idées à Crystal Palace.

