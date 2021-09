Marcelo Bielsa laisse entendre que Leeds 19 ans pourrait faire ses débuts en PL

in



L’entraîneur-chef de Leeds United, Marcelo Bielsa, a suggéré que Charlie Cresswell pourrait bientôt faire ses débuts avec les Blancs, comme indiqué dans Leeds Live.

Cresswell était en action pour Leeds lors de leur match nul contre Fulham en Coupe Carabao mardi.

Les Blancs ont remporté le match nul aux tirs au but.

Le défenseur central de 19 ans a débuté le match et a bien joué.

L’entraîneur-chef de Leeds, Bielsa, a suggéré que Cresswell pourrait bientôt faire ses débuts en Premier League.

Bielsa a déclaré à Leeds Live qu’il jouait à Cresswell en Premier League : « Je n’aurais aucun inconvénient. La performance de l’autre jour n’est pas une performance définitive, mais elle a beaucoup d’arguments pour dire qu’il a profité de l’opportunité qui lui a été donnée et qu’il l’a mérité.

« Si vous observez, dans le match contre Newcastle, après avoir pris [Luke] Ayling off, j’ai poussé [Jamie] Shackleton en tant que milieu de terrain défensif et j’ai mis [Kalvin] Phillips en backline à la place de Cresswell venant directement pour Ayling, ce qui aurait été plus naturel.

«Cela indique une position de la mienne par rapport à Cresswell. Après le match contre Fulham, il a fait un grand pas en avant. Je dois lire ce message.

Débuts contre West Ham United ?

Leeds affrontera West Ham United à Elland Road en Premier League cet après-midi.

Cresswell pourrait-il figurer pour le club du West Yorkshire?

Peut-être.

Diego Llorente et Robin Koch sont blessés, Pascal Struijk est suspendu et Luke Ayling est incertain.

Cresswell a été exclu de l’équipe des moins de 23 ans de Leeds contre leurs homologues des Blackburn Rovers vendredi soir.

Cela suggère que le joueur de 19 ans sera dans l’équipe contre West Ham aujourd’hui.

Leeds ne connaît pas la meilleure des saisons et sera déterminé à gagner aujourd’hui.

Cependant, West Ham est en bonne forme pour le moment et espère avoir des chances de remporter les trois points à Elland Road.

