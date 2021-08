Marcelo Bielsa laisse tomber un indice de contrat majeur à Leeds; attristé par la sortie d’Alioski

Marcelo Bielsa a révélé que sa situation contractuelle à Leeds était «résolue» avant le match d’ouverture de samedi en Premier League contre Manchester United à Old Trafford.

Bielsa a travaillé sur un contrat renouvelable d’un an depuis qu’il a déménagé à Elland Road il y a trois étés. Il a fait passer le club du milieu du championnat à une équipe de Premier League avec brio et style. Cependant, un nouvel accord n’a pas encore été officiellement annoncé par le club avant son ouverture.

Leeds ouvre sa deuxième saison sous Bielsa en Premier League avec un affrontement savoureux à Old Trafford.

Et abordant son avenir, Bielsa a laissé entendre qu’une annonce était proche.

“Bon après-midi à tous. Le contrat est la situation est déjà résolue.

Lorsqu’on l’a poussé plus loin et s’il avait été signé, il a ajouté : «[It’s] un sujet résolu. [It’s] Un an comme d’habitude.

Il a ajouté : « Pour moi, c’est un club extraordinaire. Ce n’est pas souvent qu’un club consacre autant d’investissements à l’amélioration des terrains d’entraînement.

« Un apport important économiquement car les outils d’un manager pour préparer ses joueurs sont les idéaux. Tout ce dont nous avons besoin dans ce domaine, le club l’a résolu avec un investissement très élevé. Que ce soit les emplacements, les installations, la technologie. Marchandises pour les joueurs et le manager. Je suis stupéfait par la conduite du club.

Leeds a jusqu’à présent ajouté Jack Harrison, Junior Firpo et le gardien remplaçant Kristoffer Klaesson.

Ils n’ont cependant pas réussi à s’ajouter à leur groupe.

Bielsa semble cependant heureux de travailler avec les joueurs qu’il a.

“Je suis satisfait du groupe avec lequel je travaille”, a-t-il déclaré via Leeds Live. « Je ne pourrais pas te dire [if there will be more signings] parce que c’est une situation hypothétique, mais ce que je peux vous dire, c’est le groupe que j’ai, je suis content.

Un homme qui a quitté Leeds est la star populaire Gjanni Alioski. N’ayant pas réussi à conclure un nouvel accord, il a quitté le club après quatre ans pour s’installer en Arabie saoudite.

Et Bielsa admet qu’il le macédonien populaire va beaucoup nous manquer.

“Je suis très triste. En raison de la partie football bien sûr, mais dans la partie humaine en particulier. J’ai beaucoup d’affection pour Alioski.

«Je sais qu’il voulait continuer et le club voulait qu’il continue. Après il y a la négociation et les intérêts, après c’est fini la partie affectueuse.

« Ceux-ci sont mélangés avec des choses économiques de cette nature. Pour résumer, le club voulait qu’il continue et il voulait rester. La négociation ne s’est pas cristallisée. Cela n’a pas résolu le lien entre Leeds et Alioski.

Leeds se rapproche de la signature de Leo Hjelde

Leeds United serait sur le point d’obtenir la signature de Leo Hjelde après avoir convenu d’honoraires avec Celtic.

L’international junior norvégien – qui aura 18 ans le 26 août – passera à Elland Road, à condition qu’il passe un examen médical. Selon Football Insider, Celtic est maintenant résigné à perdre Hjelde et a rapidement conclu un accord avec Leeds sur sa vente.

Le joueur de 17 ans est en fin de contrat à Celtic Park l’été prochain. Et les tentatives des Bhoys pour le garantir à un nouvel accord ont finalement échoué.

Au lieu de cela, Hjelde déménagera dans le West Yorkshire, où le club est conscient de ses talents depuis un certain temps.

Ils étaient sur le point de le signer en 2019 lorsqu’il a déménagé en Écosse depuis Rosenborg.

Bien qu’il n’ait pas encore fait une apparition senior pour les Hoops, il s’approche d’une place en équipe première cette saison.

Hjelde a également été comparé à l’une des meilleures stars de la Premier League par l’un de ses anciens managers.

