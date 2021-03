Marcelo Bielsa, Manchester United et Liverpool, cible du transfert de Raphinha, et leurs valeurs familiales

Avec 10 matchs à jouer de la saison de Premier League, Leeds United est tout sauf prêt pour une deuxième campagne parmi l’élite anglaise.

Leur retour dans la division qu’ils ont quittée en 2004, en proie à des difficultés financières qui leur prendraient des années à se remettre, a été inspiré et des démons sont exorcisés en cours de route.

AFP Leeds haver se fit remarquer à son retour et est un favori des fans neutres

Une arrivée au milieu de la table serait un beau premier effort sous Marcelo Bielsa, d’autant plus que leur équipe compte encore de nombreux joueurs qui étaient au club lorsqu’il a rejoint le club en 2018.

Cela n’a pas été parfait, et le club et les fans seront les premiers à l’admettre. Une défaite 6-2 face à ses féroces rivaux, Manchester United, n’était pas idéale, tandis que certaines performances de Jekyll et Hyde vous laissent vous demander quelle Leeds pourrait se présenter à certains matchs.

Mais le club a été un ajout rafraîchissant après sa promotion en nous donnant du football de divertissement et bien plus encore.

Et avant leur affrontement avec Chelsea, que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT, nous avons exploré les raisons pour lesquelles nous avons aimé Leeds et ce qu’ils ont apporté à la Premier League.

Marcelo Bielsa

Les genoux d’acier de l’Argentin sont une merveille médicale alors qu’il s’accroupit lors des rencontres de Premier League.

Tout au long des jeux, nous voyons des grimaces et des renfrognées, généralement lorsque ses instructions tactiques ne sont pas suivies, alors qu’il fait preuve de beaucoup de bonne nature et de charme dans les interviews.

Auparavant, on avait l’impression que Bielsa était une créature mythique, connue comme une idole par bon nombre des meilleurs entraîneurs du jeu. Nous avons entendu des histoires sur «El Loco», mais au lieu de fureur et de particularité, nous avons trouvé un gentleman.

AFP Les genoux de Bielsa montrent une force incroyable alors qu’il s’accroupit tout au long des matchs

Il a ses moments « El Loco », bien sûr, mais il affiche également un côté noble et que nous avons hâte de voir plus en Premier League la saison prochaine.

Le fan de Leeds Nick Elliott ajoute: «Il préfère gagner 5-4 que 1-0 parce qu’il pense que le football devrait divertir les supporters qui paient de l’argent pour soutenir leur club. Contrairement à certains autres managers de la ligue (* toux * Mourinho * toux *), il n’a aucun intérêt pour l’auto-promotion et évite généralement les éloges. Sans faute, il préfère toujours créditer les joueurs après une victoire et assumera généralement la responsabilité personnelle de toute défaite.

« Il n’est pas parfait et ne devrait pas être à l’abri des critiques, mais il est l’une des rares personnes capables de changer irrévocablement la façon dont vous voyez le football et de tels personnages devraient être chéris. »

AFP Bielsa n’a pas peur d’avoir une diatribe sur la ligne de touche

Un nouveau style

Leeds United nous a ravis cette saison.

Ne vous méprenez pas sur talkSPORT, le football défensif n’a rien de nocif. Il existe plusieurs façons d’écorcher un chat. Mais cela a été rafraîchissant de voir une équipe nouvellement promue affronter son opposition établie.

Nous nous attendons à plus de la même chose l’année prochaine et nous ne pouvons pas attendre, même s’ils recrutent encore plus d’excellentes nouvelles recrues.

«Avec les joueurs disponibles, si Leeds essayait de se mettre en place pour frustrer ses adversaires et peut-être faufiler un but sur la contre-attaque, ils auraient moins de points que Sheffield United à ce stade de la saison», admet Elliott.

«Le système est tout et c’est pourquoi nous avons remporté le même nombre de matchs qu’Arsenal. Leeds entraîne leurs adversaires dans une fusillade où ils espèrent compenser leur manque de qualité individuelle (Raphinha mis à part) avec une intensité supérieure. Les bonnes équipes devraient être en mesure d’exposer les faiblesses d’une telle approche et c’est à ce moment-là que vous obtenez des résultats comme le 6-2 à Old Trafford. Mais au cours d’une saison, il assurera la survie dans l’élite qui était l’objectif principal de Bielsa. Nous avons concédé le deuxième plus grand nombre de buts de la ligue, mais nous avons marqué plus de buts que les deux autres équipes promues combinées.

C’est une course folle et nous voulons continuer en Premier League.

Getty Images – Getty Leeds fait les choses à sa manière et ne se plie pas aux pressions de la Premier League

Raphinha

Leeds United a signé l’une des bonnes affaires de la saison chez l’ailier brésilien.

Une force créative avec une technique exemplaire et la capacité de se frayer un chemin pour se sortir des ennuis et dans des zones dangereuses, tout en appliquant les touches finales importantes – 17 millions de livres sterling semblent être un véritable snip.

Manchester United et Liverpool surveillent ses belles performances, mais les supporters de Leeds, comme le reste d’entre nous, apprécient juste de l’avoir avec lui.

« La plupart des fans acceptent encore le fait qu’un joueur de son calibre joue pour Leeds », a déclaré Elliott.

«Beaucoup de nos joueurs clés cette saison étaient des habitués lorsque nous avions l’habitude de terminer 13e du championnat: Kalvin Phillips, Luke Ayling, Stuart Dallas, Liam Cooper, Gjanni Alisoki, etc.

«La juxtaposition de Raphinha – un ailier brésilien qui n’aurait pas l’air déplacé en Ligue des champions – parmi les autres est encore une nouveauté en quelque sorte.

«Les fans de Leeds n’ont rien vu de ce talent qu’il a fait sur Gary Cahill de l’un de leurs joueurs depuis des années. Les fans rennais ont eu le hashtag #fuckLeeds le jour où nous l’avons signé – la plupart des fans de Leeds comprennent pourquoi maintenant.

AFP L’intérêt de Raphinha de la part de nombreux grands clubs avec ses brillants affichages

Valeurs familiales

Après la victoire 3-0 de Leeds United sur Southampton en février, les joueurs ont rendu hommage à la grand-mère de Kalvin Phillips.

Val Crosby, également connu sous le nom de Granny Val, est devenu populaire auprès des partisans de Leeds après avoir joué dans le documentaire Amazon Prime, Take Us Home.

Ce fut un moment agréable et nous a rappelé à quel point les familles sont importantes dans ce beau jeu.

Après le match, Patrick Bamford a déclaré: «C’est un groupe de gars soudés et tous ceux qui ont regardé le documentaire sur Amazon ont vu indirectement que Granny Val était une grande partie du club.

«Des tas de gens ont appris à l’aimer sans vraiment la connaître. C’est une grosse perte et celle-là était pour Kalvin et sa famille.

Les valeurs familiales sont importantes pour les Blancs, un point qu’Elliott répète: «Leeds est une ville à un seul club, ce qui explique en partie une telle attitude partisane autour du club de football. Leeds United est considéré comme un pilier de la ville et du comté.

«Chaque club de football est l’expression d’une identité locale dans une certaine mesure, mais avec Leeds, c’est plus important que la plupart. Pour de nombreux habitants de la région, soutenir Leeds United fait partie de la vie de famille, même si vous ne vous souciez pas vraiment du football dans son ensemble. »

