Marcelo Bielsa met l’Everton de Rafa Benítez à l’épreuve

21/08/2021 à 8h45 CEST

Leeds United de Marcelo Bielsa accueille le renouvellement d’Everton, qui a sur son banc l’un des entraîneurs les plus historiques de la ville de Liverpool : Rafa Benítez de Madrid a pris le relais après son passage dans l’équipe rapporter. Ce sera la première fois que ces deux techniciens affrontez le championnat national britannique comme témoin et ce sera l’une des batailles tactiques les plus intéressantes du week-end.

L’entraîneur de Rosario, quoi il n’a pas pu arrêter le coup de vent de Manchester United le premier jour, est l’une des figures les plus importantes de l’histoire récente du club : avec 52,48 %, il est le deuxième entraîneur avec le pourcentage de victoires le plus élevé derrière Don Revie. Sa philosophie et sa proposition de jeu sont établies et le public apprécie la personnalité de l’équipe dès le premier jour.

En ce qui concerne l’espagnol, l’ex également du Real Madrid ou de Chelsea est devenu l’anti-héros de la ville de Liverpool. Fans rouges On ne lui pardonne pas qu’il ait signé pour l’éternel rival, un Everton qui a perdu son leader sur le banc, un Carlo Ancelotti parti au Real Madrid, après avoir marqué l’histoire du club en soulevant le cinquième titre européen. et le premier avec le format actuel.

La bataille tactique, la grande attraction

La grande attraction du duel entre Leeds United et Everton est la rivalité tactique des deux entraîneurs. Ce sera la première fois que ces deux entraîneurs se rencontreront dans un match de Premier League : les différences évidentes dans leurs propositions de football font du match une bataille entre deux équipes antagonistes. La spectaculaire et la vitesse de Bielsa mettront à l’épreuve la solidité et la rigidité de Benítez.

Lors de sa première saison en Premier League après une promotion lors de la saison 2019/20, Leeds United et Everton se sont rencontrés deux fois et, curieusement, aucun n’a pu devenir fort à domicile : Liverpool a gagné à Elland Road (1-2) et Bielsa a gagné à Goodison Park (0-1). A cette occasion, Leeds est légèrement favori pour jouer le match à domicile.