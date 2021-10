Marcelo Bielsa ne sait pas quand Leeds 28 ans rejouera

Photo de Shaun Botterill/.

L’entraîneur-chef de Leeds United, Marcelo Bielsa, a laissé entendre à Leeds Live qu’il ne savait pas quand Patrick Bamford rejouerait.

Bielsa a déclaré que Bamford ne jouerait certainement pas pour Leeds contre Southampton en Premier League ce week-end.

L’attaquant international anglais s’est blessé à la cheville contre Newcastle United il y a près d’un mois.

Le joueur de 28 ans a raté les deux derniers matchs de Leeds en Premier League.

Bielsa a déclaré à Leeds Live à propos de Bamford: « Bamford ne jouera pas et Kalvin a des chances de pouvoir le faire. »

Le patron de Leeds a ajouté à propos de l’attaquant : « Il a un problème à la cheville que nous avons informé précédemment. Son rétablissement est soumis à l’évolution de la blessure.

« J’ai anticipé un rendez-vous [for him to return], ce ne serait pas parce que j’ai des arguments pour le faire. L’évolution que nous devons contrôler se fait au jour le jour.

Photo de MI News/NurPhoto via .

Inquiet pour les fans de Leeds United ?

Les joueurs manquent des matchs au cours d’une saison en raison de blessures.

C’est très courant.

Cependant, il est inquiétant que Bielsa ne sache pas quand Bamford sera de retour.

Maintenant, bien sûr, les médecins et Bamford travaillent dur dans les coulisses.

Photo de Frank Augstein – Piscine/.

Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que l’ancien joueur de Chelsea et Nottingham est le principal buteur de Leeds.

Leeds a besoin de Bamford pour réussir cette saison.

Le joueur de 28 ans a marqué un but et donné deux passes décisives en Premier League jusqu’à présent cette saison.

L’attaquant a marqué 17 buts et donné sept passes décisives en championnat pour Leeds la saison dernière.

Les fans de Leeds espèrent que Bamford sera bientôt de retour, bien que beaucoup, comme l’ancien attaquant des Blancs Noel Whelan, craignent qu’il ne soit sur la touche pendant un certain temps.