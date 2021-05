Marcelo Bielsa, nominé pour la première fois entraîneur du mois

07/05/2021 à 21:19 CEST

Martí Grau

Marcelo Bielsa a été nominé pour la première fois pour le prix du meilleur entraîneur du mois d’avril en Premier League. L’entraîneur argentin de Leeds United, qui n’avait engagé aucune nomination auparavant, voit désormais les résultats de son excellent travail avec l’équipe anglaise le mois dernier.

Avec Bielsa, ils ont également participé à la nomination Sam Allardyce (West Bromwich), Steve Bruce (Newcastle United) et Ole Gunnar Solskjaer (Manchester Unted). Malgré cela, «El Loco» est l’un des meilleurs favoris pour remporter le prix.

👇 Qui est votre @BarclaysFooty Manager du mois? 👇 👔 Sam Allardyce

👔 Marcelo Bielsa

👔 Steve Bruce

👔 Ole Gunnar Solskjaer 🗳 https://t.co/cOThk99I4i | #PLAwards pic.twitter.com/iaK7zj54jF – Premier League (@premierleague) 7 mai 2021

Début avril, ceux de Bielsa ont réalisé deux victoires travaillées contre Sheffield United (2-1) et Manchester City (1-2), leader en solo de la Premier League, prolongeant ainsi une séquence de trois matchs consécutifs remportés.

Très solide contre City, Liverpool et United

Après s’être débarrassé de City, les matchs suivants seraient également très exigeants. Contre Liverpool, l’équipe a réalisé un égalité dans les derniers instants après une tête du centre espagnol Diego Llorente (1-1). Six jours plus tard, contre Manchester United, le match se terminerait sans but sur le tableau de bord (0-0).

Le dernier jour du mois, a priori le plus abordable contre Brighton, l’équipe a fini par chuter (2-0). Leeds United a ainsi brisé sa bonne séquence de six matchs consécutifs sans connaître la défaite.

Même comme ça, ses bons chiffres contre Manchester City, Liverpool et Manchester United, donnez à El Loco de nombreuses options pour remporter le trophée du meilleur entraîneur d’avril dans la compétition anglaise.