Marcelo Bielsa s’excuse de ne pas parler anglais et admet que c’est un “ gros déficit ”

Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, s’est excusé de ne pas avoir mené ses entretiens avec les médias en anglais – et admet que c’est un “ gros déficit ” pour lui.

Bielsa a prouvé que la barrière de la langue n’avait pas été un obstacle pour ramener le club en Premier League – où il occupe actuellement la neuvième place avec cinq matchs restants de la campagne 2020/21.

.

Marcelo Bielsa admet qu’il a trouvé ça difficile en Angleterre – pas que vous le sachiez

Mais l’Argentin de 65 ans a déclaré: «Je dois des excuses à ceux qui doivent m’écouter, car je n’ai pas appris l’anglais.

“Un de mes gros défauts à travers mon passage dans le football anglais est de ne pas pouvoir communiquer dans la langue que tout le monde parle.”

Bielsa a été entendu crier des instructions à ses joueurs en anglais les jours de match et on lui a demandé comment il communiquait à ses joueurs pendant l’entraînement.

«D’une certaine manière, cela me fragilise, le fait que je n’ai pas pu apprendre à parler anglais», a-t-il déclaré.

«L’un des plus gros outils dont dispose un coach est de transmettre son message à travers ses mots.

.

Leeds a pris comme un canard à l’eau à son retour en Premier League

«L’une des choses auxquelles j’ai consacré le plus de temps pendant que j’étais entraîneur est d’être capable de bien parler.

«S’il y a quelque chose que j’aime faire, et cela m’a pris beaucoup de temps, c’est à la signification et à la définition des mots et à dire de la manière la plus simple, sans perdre la richesse de ce que je veux dire.

«Parce que c’est si difficile pour moi de parler en espagnol, d’exprimer mes idées simplement et brièvement, j’ai pris la décision de ne pas le faire dans une autre langue qui n’était pas la mienne.

«C’est-à-dire que si je ne peux pas le dire en espagnol, comment puis-je pouvoir le dire en anglais?

«Le premier qui ne croit pas à cette explication, c’est moi-même, mais c’est ma réalité.»

L’équipe de Bielsa a confortablement évité toute crainte de relégation lors de sa première saison de retour dans l’élite en 16 ans, mais l’entraîneur-chef a insisté sur le fait que leurs niveaux d’intensité ne diminueraient pas.

«La pression est indispensable», a-t-il ajouté. «Nous jouons mieux avec la pression. Avec cinq matchs à jouer, l’avis sur le niveau de performance de Leeds, cette évaluation peut être maintenue ou améliorée en fonction des résultats.

«Ce qui se passe dans les cinq derniers peut générer des conclusions décisives.»