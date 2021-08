Marcelo Bielsa signe une prolongation de contrat avec Leeds United avant l’ouverture de la saison contre Manchester United

in

Marcelo Bielsa a signé une prolongation de contrat d’un an à Leeds United.

Les supporters attendaient avec impatience une mise à jour sur le statut du joueur de 66 ans avant leur match d’ouverture de la Premier League contre Manchester United samedi, en direct sur talkSPORT, et ils ont maintenant reçu les nouvelles qu’ils espéraient.

Leeds de Bielsa affrontera Manchester United ce samedi à 12h30

Interrogé sur la question lors de sa conférence de presse aujourd’hui, Bielsa a déclaré par l’intermédiaire d’un traducteur: “La situation du contrat est déjà résolue.”

Et lorsqu’on l’a poussé plus loin sur les détails, il a poursuivi: “Un an, c’est habituel.”

Bielsa est devenue une figure culte à Leeds, et après une carrière nomade à travers l’Amérique du Sud et l’Europe.

Atteindre la barre des quatre ans à Elland Road l’été prochain représenterait le plus long séjour de l’Argentin dans un club professionnel.

Bielsa a organisé le retour de Leeds en Premier League

Réfléchissant à ce qui a fait bouger la surprise d’un tel match fait au paradis, Bielsa a déclaré: “De mon point de vue, c’est un club extraordinaire.

« Ce n’est pas souvent que vous avez un club qui consacre autant de volume d’investissement à l’amélioration des installations d’entraînement.

« Leeds a apporté une contribution significative sur le plan économique en fournissant les outils permettant à un manager de se préparer à être le meilleur. »

Jusqu’à présent cet été, Leeds s’est renforcé avec Junior Firpo de Barcelone et le gardien remplaçant Kristoffer Klaesson de Valerenga, ainsi que la signature de Jack Harrison sur un contrat permanent de Manchester City.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait d’autres signatures avant la fin de la fenêtre, Bielsa a déclaré : « Je suis satisfait du groupe avec lequel je travaille. Je ne pourrais pas vous parler de situations hypothétiques, mais ce que je peux vous dire, c’est le groupe de joueurs dont je suis satisfait.