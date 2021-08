Marcelo Bielsa suggère que 28 ans ne jouera pas contre Everton

in

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Marcelo Bielsa a déclaré que Diego Llorente n’est pas susceptible d’apparaître contre Everton.

L’Espagnol souffre d’une blessure depuis un petit moment maintenant après avoir boité contre le Real Betis lors d’un match amical en juillet.

Cela signifiait qu’il avait raté le match d’ouverture de la saison contre Manchester United et, malheureusement, il ne serait pas non plus impliqué contre Everton.

Heureusement, Bielsa dit qu’il a une chance d’être impliqué la semaine prochaine.

Qu’est-ce qui a été dit?

Bielsa a fait le point sur Llorente.

“Il est probable qu’il aura des chances de concourir à nouveau la semaine prochaine”, a déclaré Bielsa.

Heureusement, il y avait de meilleures nouvelles à propos de Kalvin Phillips car l’Argentin a déclaré qu’il était sur le point d’être impliqué.

“Une autre semaine de travail signifie qu’il est physiquement meilleur et plus proche.”

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Besoin de retour dès que possible

Llorente doit se remettre en forme dès que possible.

Nous détestons être critiques, mais défensivement, Leeds était un gâchis contre Manchester United, et avec la venue de Dominic Calvert-Lewin à Elland Road samedi, il pourrait y avoir des problèmes.

Llorente a prouvé vers la fin de la saison dernière qu’il était l’un des meilleurs défenseurs des Blancs, et ils ont besoin de lui dans l’équipe le plus tôt possible.

Les doigts croisés, Bielsa a raison et l’international espagnol est de retour la semaine prochaine.

Photo de Naomi Baker/.

