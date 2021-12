Marcelo envisage de prendre sa retraite à la fin de la saison – rapport

Le contrat de Marcelo au Real Madrid expire le 1er juillet 2022. Le Brésilien a passé près de 16 ans au Real Madrid et est désormais le premier capitaine étranger du club. Marcelo a remporté 22 trophées au cours de son séjour au club, à un seul d’égaler Sanchis et Gento à 23 ans et deux trophées pour devenir le joueur avec le plus d’argenterie de l’histoire du Real Madrid. Le Brésilien est une légende vivante et sans doute le plus grand arrière gauche à avoir jamais enfilé la chemise blanche. Cet été, sa carrière de joueur au Real Madrid prendra probablement fin, mais quelle est la prochaine étape pour Marcelo ?

Il y a eu des liens avec un retour au Brésil, avec son ancien club, Fluminense, qui serait intéressé par le futur agent libre. Selon un rapport de MARCA, de nouvelles rumeurs ont circulé à Valdebebas selon lesquelles Marcelo pourrait se retirer du football cet été. Le Brésilien aura 34 ans en mai et pourrait réaliser son rêve de prendre sa retraite au Real Madrid.

L’une des raisons de cette décision serait les racines de sa famille désormais dans la capitale espagnole. Le fils de Marcelo, Enzo, fait partie du système des jeunes du Real Madrid et est déjà très apprécié au sein du club. Son épouse, Clarice Alves, possède une société de gestion des talents basée à Madrid avec des clients principalement espagnols. Les deux fils de Marcelo, Liam et Enzo, n’ont connu la vie qu’à Madrid.

Si Marcelo choisit de prendre sa retraite, le club fournirait un rôle en interne au Brésilien chaque fois qu’il serait prêt à passer à la prochaine étape de sa carrière après le match.