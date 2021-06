” Marcelo est celui qui me donne le plus de conseils “

08/06/2021 à 18:23 CEST

.

Miguel Gutiérrez il apprécie sa première saison dans l’équipe première du Real Madrid après dix ans dans la carrière au cours desquels il s’est demandé à quel point le Brésilien était proche de lui Marcelo Vieira, également arrière gauche et capitaine du club, s’assurant que « Est-ce celui qui a le plus de pourboires & rdquor; lui donne et que « il y a toujours le premier & rdquor; Pour vous aider.

“Tout le monde dans l’équipe première m’a beaucoup soutenu, en particulier les jeunes joueurs, qui sait ce que c’est que de monter d’en bas. Je dois aussi être très reconnaissant envers Marcelo car en jouant au même poste c’est celui qui a été le plus au top, celui qui me donne le plus de conseils et celui qui est toujours le premier à m’aider & rdquor ; , a-t-il commenté dans une vidéo diffusée sur Real Madrid TV.

“Pour moi ce qui m’arrive est un rêve. Je suis avec les meilleurs du monde et je vais travailler pour pouvoir vivre autant d’années Suite. Chaque équipe de jeunes rêve de ce moment. Après tant de travail, le prix est venu. Je m’en souviens comme de quelque chose de très spécial et de très beau “, a-t-il déclaré avec des images de toute sa carrière à ‘La Fábrica’, l’académie des jeunes du Real Madrid.

Ses débuts en tant que titulaire, le 13 mai, étaient imbattables puisqu’il a réussi à faire ses débuts en tant qu’assistant du Croate. Luka Modric: “Je contrôle le ballon vers l’intérieur et je vois que Modric il me demande à l’espace ci-dessus. Au final, tout s’est bien passé et la vérité est que c’était un bon objectif. “Quelle passe, Miguelito!” Je me souviens que Luka m’avait dit après avoir marqué “, a-t-il déclaré.