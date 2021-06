Marcelo et Benzema seront les capitaines du Real Madrid pour la saison 2021-2022

La légende et capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, quitte officiellement le club. Los Blancos aura donc un nouveau capitaine d’équipe pour la saison 2021-2022. La politique d’ancienneté du club signifie que Marcelo et Karim Benzema seront les deux capitaines, avec Varane et Nacho comme troisième et quatrième leaders.

En supposant que Marcelo continue d’être une réserve pendant la majeure partie de la saison, Benzema portera le plus souvent le brassard de capitaine cette saison à venir. L’attaquant français a été un grand leader vocal ces dernières années, mais il ne sera pas facile de remplacer l’influence de Sergio Ramos sur et en dehors du terrain.

Il est clair que le port du brassard n’est pas tout ce qui compte pour diriger le Real Madrid sur le terrain. On peut compter sur des joueurs comme Casemiro, Modric ou Carvajal dans les vestiaires et aussi sur le terrain, ils devront donc tous intensifier et s’assurer que l’équipe ne manque que les compétences défensives de Ramos et non son leadership et son influence.