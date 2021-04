Marcelo: “Le Real Madrid n’abandonne jamais, nous nous battrons jusqu’à la fin”

L’arrière gauche du Real Madrid, Marcelo, s’est entretenu avec la presse juste après la fin du match contre Cadix, qui s’est terminé par une solide victoire 0-3 pour Los Blancos, même s’ils n’avaient pas de milieu de terrain clé Toni Kroos et Luka Modric.

«Nous avons bien lancé le match, récupérant souvent le ballon, ce qui était le plan. C’était l’essentiel mais nous savons qu’il n’y a pas de matchs faciles en Liga. Cela ne ressemblait peut-être pas à un match exigeant, mais nous avons très bien joué », a-t-il déclaré.

Avec cette victoire, Madrid est désormais en tête du classement, bien que l’Atletico de Madrid ait un match à portée de main aujourd’hui et pourrait avoir trois points d’avance sur Los Blancos s’il gagne. Marcelo dit que le Real n’abandonnera pas.

“Nous allons nous battre jusqu’à la fin, le Real Madrid n’abandonnera jamais, nous nous battrons à chaque match”, a-t-il ajouté.

Karim Benzema était une fois de plus l’homme du match pour Los Blancos, marquant un doublé et délivrant une brillante passe décisive pour le but d’Alvaro Odriozola. Marcelo a fait l’éloge de son coéquipier.

“Karim nous aide beaucoup, il nous donne beaucoup et nous devons profiter de sa bonne forme”, a déclaré l’arrière gauche.

Le Real Madrid affrontera Chelsea mardi prochain et Marcelo a été interrogé sur le match crucial en demi-finale.

«Nous y arrivons très excités et impatients de jouer, nous sommes tous ravis d’être à nouveau en demi-finale et nous devons en profiter», a-t-il conclu.