Marcelo, Modric, Isco et Lunin testés négatifs au Covid-19

L’épidémie de Covid-19 au Real Madrid semble être presque terminée, car Marcelo, Luka Modric, Isco Alarcon et Andriy Lunin ont tous été testés négatifs pour le virus au cours des derniers jours. Ils rejoignent également Alaba, Rodrygo et Bale, qui se sont également remis du Covid-19 et ont été testés négatifs ce jeudi.

Par conséquent, Marco Asensio est le seul joueur de l’équipe qui n’a pas encore été testé négatif. Des sources du club ont confirmé qu’il se sentait bien et prêt à rejoindre l’équipe à l’entraînement dès qu’il aura livré ce test négatif, ce qui devrait arriver bientôt.

L’entraîneur Carlo Ancelotti aura besoin d’autant de réserves disponibles que possible, car le Real Madrid affrontera Alcoyano en huitièmes de finale de la Copa del Rey le 5 janvier, trois jours seulement après la visite de l’équipe à Getafe dans ce qui sera le retour de la Liga. , où Los Blancos doivent continuer à augmenter leur avance au classement s’ils veulent avoir le luxe de donner la priorité à la Ligue des champions lors du dernier tiers de la saison 2021-2022.