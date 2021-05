Marcelo: “Nous devons avoir confiance en nous car nous pouvons encore gagner la Liga”

L’arrière gauche du Real Madrid Marcelo a répondu à quelques questions lors d’un événement avec l’Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, l’un des sponsors du club. La légende du club a discuté des chances de Madrid de conquérir le titre de la Liga 2020-2021 et de la pression pour réussir chaque saison.

«Nous venons de jouer un match très difficile et avons réussi à remporter la victoire. Nous pouvons toujours gagner la Liga même si cela ne dépend pas entièrement de nous. Nous savons ce que nous devons faire et nous avons atteint la fin de la saison avec une chance de remporter le titre. Nous devons avoir confiance en nous car nous pouvons encore gagner », a déclaré Marcelo.

Marcelo a rejoint le Real Madrid en 2006 et il est maintenant un vétéran et sans doute l’un des meilleurs arrière gauche de l’histoire du club aux côtés de Roberto Carlos, sinon le meilleur. Cependant, Marcelo dit qu’il continue à apprendre chaque jour.

«Dans ce club, il y a des gens qui vous apprennent de nouvelles choses chaque jour. S’il y a quelque chose pour lequel je suis reconnaissant, c’est le fait que je fais partie de l’histoire du meilleur club du monde. Être l’un des capitaines, ce n’est pas seulement porter le brassard, vous devez aider ceux qui viennent au club. De plus, vous devez porter le badge partout où vous allez, même lorsque je vais au Brésil, j’ai cette responsabilité », a-t-il expliqué.

Marcelo a conclu l’événement en discutant de la forte pression à laquelle le club est toujours confronté.

«La pression sera toujours une chose au Real Madrid, c’est le meilleur club du monde. Tout le monde veut bien jouer contre cette équipe, et cela fait partie de la vie d’un footballeur. Il faut gagner des matchs et des trophées, mais nous affrontons cette pression avec joie, nous avons toujours hâte de jouer et d’apprendre chaque jour », a-t-il ajouté.

Cela pourrait être la dernière saison de Marcelo avec le Real Madrid, bien que son contrat actuel expire à l’été 2022. Madrid voudra probablement se séparer du légendaire arrière gauche maintenant qu’il est entré dans son déclin et il sera intéressant de voir la décision de Marcelo.