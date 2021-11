Marcenio et Matheus placent le Barça encore plus leader

27/11/2021 à 14:02 CET

Le Barça est plus leader en championnat après avoir battu ce samedi 3-0 dans un grand match contre Jaén Paraíso Interior auquel il mène de six points avec un match de plus sur le dos de de Marcenio et Matheus, qui ont marqué et étaient les meilleurs avant qu’Adolfo ne ferme le score.

(1 + 2) : Dídac (p.), Marcenio (1), Sergio Lozano, Pito, Ferrao -cinq titulaires-, André Coelho, Matheus (1), Dyego, Adolfo (1), Carlos Ortiz et Esquerdinha.

INTÉRIEUR PARADIS JAÉN, 0

Henrique (p.), Antonio, Aicardo, Míchel, Alan Brandi -cinq de départ-, Attos, Felipe Mancha, César, Bruno Petry, Dani Martín et Jorge Santos.

ARBITRES

Bouteille López et Castillo López (murcien). Ils ont montré un carton jaune aux locaux de Ferrao (9:34), Dyego (27:45) et Sergio Lozano (28:35); et les visiteurs César (26:13), Bruno Petry (28:35) et Míchel (28:35).

BUTS

1-0, Marcenio (11:12); 2-0, Matheus (33:25); 3-0, Adolfo (39:33).

INCIDENTS

Partico correspondant à la huitième journée de futsal masculin de Première Division disputée devant 1 712 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

Les dernier match des Catalans avant de chercher une passe pour le Final Four des Champions En terres tchèques, ce fut un grand succès grâce à la visite du deuxième classé, un tableau de Jaén qui s’est présenté avec un emblème de la section comme le très applaudi Aicardo.

L’équipe de Jesús Velasco définir le rythme du jeu dès le début, avec une pression élevée qui n’a permis que les visiteurs d’aller contre eux à la recherche de leurs arrières. Ainsi, une bonne attaque avec Sergio Lozano, Ferrao et Pito a été réglée sans conséquences et immédiatement après, Míchel a tiré à côté de la base du poteau local et Marcenio a décoché un tir libre d’Alan Brandi pour vider le but après une défaite de Dídac.

Aicardo, avec Adolfo dans le tunnel des vestiaires

De là, une succession de reprises du Barça et d’interventions du gardien Henrique, qui a travaillé dur contre Pito et Ferrao après trois minutes. Aussi il a arraché le ballon à Coelho dans le 6′ alors qu’il était sur le point de tirer et a dévié un missile Dyego sur 7′.

Bien que l’intérieur de Jaén Paraíso ait été étiré avec danger dans les sorties rapides, la réalité est que le Barça avait fait des mérites pour marquer et, après un tir d’Henrique qui n’a pas surpris Dídac, c’était 1-0 à 11′. Marcenio l’a marqué à volonté après un vol providentiel de Carlos Ortiz… le plus intelligent de la classe.

Après deux autres interventions d’Henrique et un temps mort de Dani Rodríguez, le jeu a été largement équilibré en grande partie par le pas en avant que les visiteurs ont pris sous la pression. Tout pourrait changer en 18′ avec un Vaseline maîtresse de Ferrao que les visiteurs ont sorti sous des bâtons dans le dernier notable avant la pause.

A la reprise, tout à fait à égalité avec un bonne chance pour un Antonio qui n’a pas réussi à terminer et un tir d’Aicardo que Dídac a dévié du côté andalou et deux tirs séparés de Coelho et Pito après un vol du sien qu’Henrique a détruit.

Sergio Lozano, parmi une nuée de rivaux

Le Barça a commencé à souffrir Sur l’insistance d’une grande équipe comme Jaén Paraíso Interior et Dídac ont dû dévier un coup de pied très dangereux de Míchel à la 27e minute et un coup franc d’Aicardo à la 28e minute.

Le match s’est envenimé avec le capitaine Sergio Lozano pour défendre les intérêts locaux et une succession de jaunes a conduit au cinquième faute ‘jaune’ à 10:51 de la finalel pour le trois d’un Barça qui ne contrôlait plus si bien la situation et qui est également arrivé au bord de la double-pénalité à 9:22 de la fin. Le duel battait son plein !

Et là, les deux meilleurs joueurs du Barça sont apparus cet après-midi. Marcenio a jeté un corner avec sa maîtrise habituelle de sorte que Matheus a épissé le 2-0 dans le 34′ d’une manière spectaculaire et confirmer une fois de plus qu’il est prêt à être un leader dans les projets de Jesús Velasco.

Les visiteurs ont essayé avec Míchel comme gardien de but à quatre minutes de la fin et cela a conduit à la fin de la fête aux Palau, avec un envoi mesuré de Dídac qui magistralement peigné Adolfo signer la finale 3-0 et son neuvième à la fois porte-jarretelles.