March Madness 2021: Comment fonctionne le support de tournoi NCAA masculin pendant Covid

Le tournoi de la NCAA avance après avoir raté 2020 en raison de la pandémie de Covid. La situation aux États-Unis s’améliore à mesure que le déploiement de la vaccination s’accélère, mais nous sommes encore loin d’être sortis du bois. En conséquence, il y a de nombreux changements que la NCAA fait pour cette année afin que le tournoi ait lieu.

Il y a toujours une inquiétude considérable qu’une épidémie puisse se produire, mais la NCAA espère limiter cette possibilité en jouant à tous les matchs de l’Indiana dans des conditions de « bulle ». Les équipes ne quitteront pas la région d’Indianapolis une fois qu’elles arriveront jusqu’à ce que leur tournoi soit terminé. En conséquence, plusieurs jeux se dérouleront à la fois, sur de nombreux sites à travers l’état.

Voici les arènes où se dérouleront les matchs du tournoi NCAA

En plus de ce plan, la NCAA a un protocole en place si une équipe a une épidémie, ou choisit de ne pas participer au tournoi en raison de préoccupations. Le tournoi a construit une fenêtre de 48 heures pour nommer les équipes de remplacement si un programme ne peut pas respecter le protocole médical. Le principal objectif du comité avec les équipes de remplacement sera de s’assurer que chaque conférence reçoive toujours une candidature. Si une équipe d’une ligue multi-candidature ne peut pas passer le protocole, le tournoi sélectionnera une équipe parmi les quatre premières.

Après cette fenêtre de 48 heures, le bracket sera finalisé et les équipes de remplacement ne seront pas nommées. S’il y a des tests positifs au sein du groupe de voyage d’une équipe après cela, les programmes devront essentiellement abandonner. C’est ce qui est arrivé à Duke, au Kansas, à la Virginie et à d’autres dans leurs tournois de conférence.

En ce qui concerne les protocoles en place pour les équipes individuelles, ils seront assez serrés. Selon USA Today, il faudra de nombreux tests négatifs avant qu’une équipe ne prenne le court.

Les équipes doivent produire sept jours consécutifs de résultats de tests négatifs afin de jouer à Indianapolis et à San Antonio, où se déroulent respectivement les épreuves masculines et féminines. L’exigence inclut tous les membres de l’équipe de voyage de 34 personnes allouée à une école. Les équipes peuvent choisir de voyager avec un groupe beaucoup plus petit si certains membres du groupe sont exclus par des tests positifs ou la recherche des contacts. Les personnes retenues seraient tenues de respecter les protocoles nécessaires pour permettre le voyage à une date ultérieure.