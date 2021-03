March Madness 2021: Covid tente de faire dérailler avant de commencer

La possibilité que le tournoi NCAA 2021 soit touché par la pandémie de coronavirus devient de plus en plus grande de jour en jour. Plusieurs programmes de renom ont été expulsés des tournois de conférence masculins cette semaine après des tests positifs pour Covid-19 au sein des équipes.

Jeudi, Duke a été contraint de déclarer forfait en quarts de finale du tournoi de l’ACC en raison d’un test positif du personnel de niveau 1, c’est-à-dire soit un joueur, soit un entraîneur. Vendredi, un test positif a expulsé la championne nationale en titre Virginia du tournoi ACC et les Kansas Jayhawks du tournoi Big 12.

La Caroline du Nord A&T, la tête de série n ° 1 du tournoi MEAC, a également dû se retirer des séries éliminatoires après un test Covid positif. Le nord de l’Iowa s’est également retiré des demi-finales de la vallée du Missouri la semaine dernière, quelques minutes avant la révélation en raison d’un test positif.

Le dimanche de la sélection pour le groupe masculin est à quelques jours du 14 mars avant que les équipes ne se rendent à Indianapolis pour un tournoi NCAA au format «bulle». Le palier féminin sera annoncé un jour plus tard avant le départ des équipes pour San Antonio. Les quatre premiers matchs du côté des hommes commenceront le jeudi 18 mars, avec la ronde d’ouverture et la ronde de 32 matchs qui se dérouleront du vendredi au lundi dans les arénas autour d’Indy.

Les équipes doivent produire sept jours consécutifs de résultats de tests négatifs pour jouer à Indianapolis et à San Antonio. La NCAA a également établi une fenêtre de 48 heures pour les équipes de remplacement si un programme est retiré du terrain pour avoir eu un test positif dans son groupe de voyage. Les dates limites pour l’autorisation médicale arrivent rapidement. Nous pourrions nous diriger vers une période chaotique quelques jours avant l’ouverture du tournoi.

La date limite pour que les écoles informent la NCAA qu’elles ne peuvent pas respecter le protocole médical du tournoi à temps pour le premier tour est 23h demain. #UVA – David Teel (@ByDavidTeel) 12 mars 2021

Il y a de plus grandes questions qui obscurcissent tout cela: pourquoi la NCAA n’a-t-elle pas pris de meilleures précautions? Pourquoi cela arrive-t-il du tout?

L’idée d’amener 68 équipes de tout le pays à Indianapolis du côté des hommes et 64 équipes de tout le pays du côté des femmes, au milieu d’une pandémie mortelle, allait toujours être un problème. Le fait que les équipes devaient se rendre à des tournois de conférence avant le début du tournoi de la NCAA ajoutait encore plus de péril.

En réalité, jouer à des tournois de conférence cette saison était un risque majeur que la NCAA n’avait pas besoin de prendre. Le moins que la NCAA aurait pu faire est de mettre un coussin entre les tournois de conférence et le tournoi de la NCAA, mais ils ne l’ont même pas fait.

Comme nous l’avons écrit plus tôt cette saison, l’idée de jouer au basket-ball universitaire a toujours été une mauvaise idée cette année, les étudiants-athlètes non rémunérés prenant le plus gros du risque. La NCAA a annulé le tournoi l’année dernière un jour après le test positif de Rudy Gobert en NBA. De toute évidence, la NCAA ne voulait pas perdre deux années consécutives de revenus de tournois. Cela prenait plus d’importance que d’assurer la sécurité des joueurs et des entraîneurs et d’infecter potentiellement toutes les personnes avec lesquelles ils entraient en contact lorsque les équipes se déplaçaient de ville en ville.

Les joueurs et les entraîneurs sont tombés malades toute l’année à cause de cette saison. Le calendrier a été compromis quotidiennement en raison de tests positifs. Le fait que nous soyons arrivés aussi loin n’est pas vraiment une raison de se réjouir si l’on considère toutes les personnes qui ont attrapé le virus à cause du basket-ball universitaire, directement ou indirectement.

Les premiers jours du vaccin sont là, mais la pandémie est toujours bien réelle. Ce n’est pas fini simplement parce que nous en avons tous marre d’une année de verrouillages. Tout le monde veut que March Madness se produise. Les joueurs ont travaillé toute leur vie pour avoir une chance d’y jouer, et les fans l’attendent avec impatience toute l’année. Il semble juste insensé de s’attendre à ce que le tournoi de la NCAA se déroule avec un accroc comme prévu actuellement.