Marchamalo et Melilla ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

12/09/2021 à 13:01 CEST

Les Marchamalo et le Melilla à égalité à zéro dans le match joué ce dimanche à La Solana. Les Marchamalo Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 3-2 lors du match précédent contre Real Murcie. Du côté de l’équipe visiteuse, le Melilla il venait de battre 1-0 dans son stade à Tolède lors du dernier match joué. Après le tableau d’affichage, l’équipe Marchemale est quatorzième après la fin du match, tandis que le Melilla est deuxième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Marchamalo qui sont entrés dans le jeu étaient Migallon, Maire et Christian remplacement Hernaïz, Josémi Cerro et Cacahuète, tandis que les changements dans le Melilla Ils étaient Vigne, Sergio Parla, Amez, Hernandez et Chabbora, qui est entré pour remplacer Borjita, Jose Antonio, mahugo, De la campagne et Kike Lopez.

L’arbitre a donné un carton jaune à Adrien, Cacahuète et Abdramane par l’équipe locale déjà Kike Lopez, Borjita et Jose Antonio par l’équipe Melilla.

En ce moment, le Marchamalo est laissé avec un point et le Melilla avec quatre pointes.

Le lendemain, l’équipe Marchemalero jouera à domicile contre le Aigles, Pendant ce temps, il Melilla cherchera le triomphe dans son fief devant lui Récréatif Grenade.

Fiche techniqueMarchamalo :Jonatan Abuin, Rafa, Adrian, Abdramane, Diego Peñalvo, Del Amo, Nachete, Mani (Christian, min.85), Hernaiz (Migallon, min.65), Carlos Braun et Josemi Cerro (Maire, min.70)Melilla :Pol Ballesté, Sergio Chica, Mahugo (Amez, min.71), Jordan, Pepe, Borjita (Parra, min.62), Cissé, José Antonio (Sergio Parla, min.71), Fran, Kike López (Chabboura, min. 83) et Del Campo (Hernández, min.83)Stade:La SolanaButs:0-0