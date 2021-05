Marchandises d’inaptitude: des taux plus élevés sur le pan masala et le gutkha pour freiner l’évasion fiscale

Dans l’ancien régime d’accise, plusieurs de ces produits étaient taxés sur la base de la capacité maximale des machines installées plutôt que sur la production et la vente réelles.

Les produits d’inaptitude devraient attirer des taux encore plus élevés en vertu de la taxe sur les produits et services (TPS). Un groupe de ministres (GdM), dirigé par le ministre des Finances d’Odisha, Niranjan Pujari, examinera la faisabilité de la perception de la TPS sur des produits tels que le pan masala et le gutkha sur la base de la capacité de fabrication installée, plutôt que de la production.

Cette décision devrait contribuer à lutter contre l’évasion fiscale massive dans ces secteurs. Actuellement, les articles de tabac assortis, le pan masala et l’eau gazeuse font partie des produits qui attirent le taux de TPS le plus élevé de 28% ainsi que la «compensation». Le taux de cessation des produits du tabac est de 4 170 pour 1 000 bâtonnets ou 290% ad valorem, tandis que celui du pan masala est de 135% ad valorem.

«(Le GoM) d’examiner la possibilité de percevoir la TPS en fonction de la capacité de l’unité de fabrication et des régimes de composition spéciaux dans certains secteurs sujets à l’évasion comme le pan masala et la gutkha en se référant aux dispositions légales actuelles», selon un mémorandum du bureau publié par le ministère des Finances de l’Union.

Il examinera également tout autre mécanisme administratif ou systémique pour colmater les fuites dans ces secteurs.

Entre autres termes de référence pour le GdM, il a également été chargé d’examiner l’impact de la perception de la TPS sur l’autoliquidation sur l’huile de mentha et d’examiner s’il pourrait y avoir d’autres catégories de fournitures qui pourraient être soumises à l’autoliquidation pour augmenter les revenus. Le GdM soumettra un rapport au Conseil de la TPS dans six mois.

Outre Pujari, les autres membres du GoM comprennent le vice-ministre en chef de Delhi Manish Sisodia, le vice-ministre en chef de Haryana Dushyant Chautala, le ministre des finances du Kerala KN Balagopal, le ministre des finances du Madhya Pradesh Jagdish Devda, le ministre des finances de l’Uttar Pradesh Suresh Kumar Khanna et le ministre des finances de l’Uttarakhand Subodh Uniyal.

