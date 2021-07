Marchandises perdues d’un navire en 2020 sur les côtes de l’atoll éloigné du Pacifique

in

Le refuge faunique national de l’atoll de Midway reçoit des livraisons quotidiennes de marchandises qu’il n’a pas demandées, grâce aux courants océaniques.

Les amis du refuge faunique national de l’atoll de Midway ont annoncé jeudi sur Facebook que des marchandises allant des ballons de football et du volley-ball aux jouets pour enfants et aux casques de vélo – même un tout nouveau réfrigérateur – étaient lavées à terre depuis février.

Les marchandises proviennent presque certainement de 1 816 conteneurs maritimes qui sont tombés du porte-conteneurs ONE Apus au nord des atolls de Midway et de Kure par mauvais temps le 30 novembre 2020.

Le post Facebook des Amis de Midway se lit en partie :

«À partir de février, une variété de tout nouveaux débris marins ont commencé à s’échouer sur le rivage aux deux endroits et qui devaient provenir de ce navire. « Nous avons d’abord trouvé des ballons de volleyball Wilson flambant neufs, des sandales Crocs et des gobelets pour enfants Disney La Reine des neiges. Ensuite, des flacons et des masques médicaux ont commencé à apparaître sur la plage avec des centaines de pailles et de la bave de Gak dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. «Un tout nouveau réfrigérateur a été débarqué, tout comme l’herbe à chat, les friandises pour chiens, les bocaux en verre, les VFI Bass Pro Shops, les jouets pour bébés, les balles de tennis, les ballons de football, les morceaux de polystyrène, les coussinets de boxe et les sacs très pourris de crevettes préalablement congelées. Nous avons également trouvé des casques de vélo pour enfants Spiderman, licorne et Paw Patrol.

L’atoll de Midway, dans le Pacifique Nord à mi-chemin entre l’Amérique du Nord et l’Asie, est surtout connu pour la bataille de Midway de la Seconde Guerre mondiale en 1942, qui a marqué la fin de la domination du Japon dans le Pacifique.

Plus récemment, l’atoll lutte pour lutter contre la pollution plastique qui menace les oiseaux marins nicheurs.

Parmi les marchandises arrivant des conteneurs ONE Apus, Friends of Midway a déclaré : « De nouveaux déchets du navire arrivent quotidiennement et le seront probablement pendant des années.

– Image reproduite avec l’aimable autorisation de Friends of Midway Atoll National Wildlife Refuge