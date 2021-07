Marché actions : les excédents de trésorerie doivent-ils inquiéter les actionnaires ?

Pour conclure, les investisseurs n’ont pas à s’inquiéter de la tendance à la hausse des avoirs en espèces, car les liquidités sont conservées pour les opportunités de croissance possibles dans un avenir proche.

Par P Saravanan et Swechha Chada

Dans UNE ÉTUDE sur les dividendes et les rachats, Institutional Investor Advisory Services a signalé que les sociétés indiennes, principalement des sociétés non financières, détenaient plus de 880 milliards de roupies en espèces et en équivalents de trésorerie, à la fin de l’exercice 19-20. C’est près de 4,4 fois plus élevé que les liquidités en 2016.

Pourquoi il y a une augmentation soudaine des liquidités parmi les entreprises indiennes malgré l’augmentation des paiements à leurs actionnaires est une question intéressante pour les actionnaires. Discutons de la même chose en détail et évaluons si les investisseurs devraient s’en soucier.

Pourquoi les entreprises détiennent-elles des liquidités ?

Souvent, les gens disent que l’argent est roi et qu’il est l’élément vital de l’entreprise. Dans l’environnement des entreprises, une grande partie des liquidités est généralement détenue sous forme de titres négociables, d’obligations d’État et de placements à court terme. Les entreprises détiennent des liquidités pour diverses raisons.

Premièrement, l’entreprise économise les coûts de transaction pour lever des fonds et se protéger des futurs besoins de liquidités. C’est ce qu’on appelle le motif transactionnel. L’entreprise peut utiliser les liquidités pour financer ses activités et investissements si d’autres sources de financement ne sont pas disponibles ou sont très coûteuses. L’entreprise n’a pas à s’inquiéter des conditions du marché du crédit tant qu’elle dispose de suffisamment de liquidités et c’est ce qu’on appelle des motifs de précaution. Souvent, les liquidités sont utilisées pour protéger l’entreprise contre des prises de contrôle hostiles et pour maintenir la part de marché de l’entreprise. Les liquidités excédentaires pourraient être utilisées pour le rachat, le versement de dividendes, les acquisitions, etc.

Qui détient et combien ?

En règle générale, les secteurs de l’informatique et de la pharmacie ont des liquidités plus élevées par mesure de précaution. Ces entreprises détiennent des liquidités car elles peuvent avoir besoin d’investir dans des entreprises dotées de compétences ou de technologies spécialisées. Les entreprises de quelques secteurs comme l’automobile attendent de dépenser de l’argent pour des expansions de capital. L’augmentation des liquidités détenues par les entreprises indique également qu’elles ont moins d’opportunités de croissance et d’investissement.

Une analyse du schéma de détention de liquidités des entreprises cotées en bourse à l’ESB révèle que le secteur informatique détient de grandes quantités de liquidités, même après avoir restitué de l’argent aux actionnaires sous forme de dividendes et d’augmentations de rachats. Viennent ensuite les produits de grande consommation, les produits pharmaceutiques et les soins de santé, l’automobile et la fabrication de produits chimiques. Les sociétés à petite capitalisation détiennent environ 7,3% de leurs actifs totaux sous forme de trésorerie et d’équivalents de trésorerie tandis que les sociétés à grande capitalisation détiennent environ 5,9%.

Les contraintes financières conduisent à des liquidités

En général, une entreprise est considérée comme financièrement contrainte, lorsque les liquidités générées en interne ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses en capital, les plans d’expansion, etc., et que les fonds externes sont coûteux. Les entreprises accumulent des liquidités pour éviter de laisser passer des opportunités d’investissement rentables, en économisant de l’argent sur les flux de trésorerie dans les bons cycles économiques, à utiliser lorsque les sorties de trésorerie/les dépenses sont plus élevées.

Cette trésorerie conservée permet à l’entreprise d’exploiter rapidement les opportunités de croissance. En outre, les entreprises dont les flux de trésorerie sont plus volatils, tels que les secteurs de l’électricité, des machines et des transports, de la chimie et de la pharmacie, ont tendance à détenir des liquidités plus importantes et réduisent en même temps leurs versements de dividendes aux actionnaires. La volatilité des flux de trésorerie est perçue comme un risque commercial pour l’entreprise et augmente le coût du capital. Les entreprises aux contraintes financières et les entreprises ayant un ratio d’endettement élevé ont tendance à avoir des liquidités plus élevées.

Les investisseurs doivent-ils s’inquiéter ?

Une détention excessive de liquidités entraîne une faible valeur des actions, car l’entreprise n’utilise pas efficacement les liquidités disponibles. Les investisseurs peuvent craindre l’expropriation des liquidités par les promoteurs ou l’investissement dans des entreprises moins rentables et, par conséquent, les investisseurs exigent davantage de versements de dividendes. Pour conclure, les investisseurs n’ont pas à s’inquiéter de la tendance à la hausse des avoirs en espèces, car les liquidités sont conservées pour les opportunités de croissance possibles dans un avenir proche.

P Saravanan est professeur de finance et Swechha Chada est doctorant en finance, IIM Tiruchirappalli

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.