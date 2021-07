Marché B2B soutenu par Ratan Tata pour les MPME Moglix acquiert la plate-forme de machines d’occasion Vendaxo

Le marché indien des machines d’occasion vaut près de Rs 64 000 crores.

Technologie pour les MPME : Plateforme de commerce électronique d’outils et d’équipements industriels pour les MPME Moglix a acquis la place de marché pour les machines d’occasion Vendaxo pour un montant non divulgué. L’acquisition permettrait à Tiger Global et Ratan Tata, la licorne business-to-business (B2B) Moglix d’offrir des biens d’équipement de grande valeur à des prix économiques aux fabricants, en particulier aux MPME qui recherchaient des solutions abordables dans un contexte de crise du fonds de roulement due au Covid. pandémie. Selon le rapport FY21 du ministère des MPME, 31 pour cent (1,96 crore) des 6,33 crore MPME en Inde sont dans le secteur manufacturier.

« Nous avons lancé Moglix avec la vision de fournir un accès à domicile à des produits industriels de haute qualité et abordables. L’intégration de Vendaxo à notre plate-forme est alignée sur notre vision d’apporter la facilité et la vitesse du commerce électronique au secteur manufacturier », a déclaré Rahul Garg, fondateur et PDG de Moglix, dans un communiqué. La startup avait levé 120 millions de dollars pour la dernière fois lors de son tour de table de série E en mai de cette année à une valorisation de plus d’un milliard de dollars et a jusqu’à présent levé 220 millions de dollars en collecte de fonds. Infra.Market est la seule autre licorne en Inde à se concentrer sur les fabricants pour proposer des matériaux de construction.

Fondée en 2017, Vendaxo était une plate-forme de commerce électronique B2B qui proposait des solutions de liquidation de machines d’occasion aux MPME et aux grandes entreprises manufacturières telles que Siemens, Arvind India, Marico, Raymond et Torrent Pharma. Le marché des machines et équipements d’occasion a permis à 40 000 utilisateurs d’acheter et de vendre à partir de ses listes vérifiées de 31 000 références via son processus d’entiercement sécurisé et activé numériquement. Moglix a déclaré que le marché indien des machines d’occasion vaut près de Rs 64 000 crores et constitue un levier essentiel pour stimuler la fabrication durable dans le pays.

« Grâce à Moglix, nous serons en mesure de fournir des solutions à un plus grand nombre de clients et à une échelle beaucoup plus grande. Notre intégration avec Moglix facilitera l’accès à la suite intégrée de technologies, aux lignes de crédit, au réseau de distribution et aux capacités de chaîne d’approvisionnement au sol de Moglix pour une plus grande pénétration du marché », a déclaré Poonam Choudhary, fondateur de Vendaxo. Selon les estimations de Redseer, le marché B2B en ligne pourrait dépasser les 60 milliards de dollars d’ici 2025. Plus tôt cette année, Moglix s’était lancé sur le marché du financement de la chaîne d’approvisionnement avec le lancement de sa plateforme numérique Credlix pour offrir un fonds de roulement sans garantie à ses fournisseurs, dont la plupart sont des MPME.

