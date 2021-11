Marché boursier à Samvat 2078: Nifty vu à 19500 d’ici mars, susceptible d’atteindre 21000 d’ici le prochain Diwali

Nous avons assisté à des changements sectoriels à intervalles réguliers, ce qui a aidé le Nifty à atteindre de nouveaux sommets. Image : .

Par Rahul Sharma

Les marchés et l’économie ont parcouru un long chemin depuis l’an dernier. L’incertitude et le doute ont été remplacés par l’optimisme et la positivité. De bons bénéfices trimestriels, une mousson décente, la campagne de vaccination de l’Inde, la demande des festivals, la reprise des dépenses de consommation et les taux d’intérêt bas ont tous permis à Nifty de rester au top malgré quelques petites périodes de turbulence. Adopter une approche descendante pour comprendre le schéma actuel des choses – la tendance principale des marchés est toujours haussière. D’un côté, nous avons un marché américain porteur soutenu par de bons résultats trimestriels.

L’indice Russell qui représente les petites entreprises est sur le point d’une nouvelle cassure indiquant plus de hausse. L’Europe a vu la baisse de septembre être largement absorbée et est maintenant de retour à de nouveaux sommets de 13 ans. De telles ruptures décennales se déroulent sur au moins 3 à 4 ans, ce qui devrait être de bon augure pour l’espace des actions. L’Asie a été mitigée, le Nikkei 225 consolidant à des niveaux plus élevés tandis que la Chine continue de sous-performer. L’Inde s’est classée en tête et malgré la faiblesse mondiale de septembre, nous avons réussi à nous maintenir à flot. Nous avons assisté à des changements sectoriels à intervalles réguliers, ce qui a aidé le Nifty à atteindre de nouveaux sommets. L’informatique, qui était le secteur le plus performant, a enregistré des bénéfices tandis que les métaux ont continué à rester sur le côté. L’indice pharmaceutique a également connu un recul, tandis que les actions de grande consommation ont enregistré des prises de bénéfices. Les Midcaps et Small Caps continuent leur course de leur vie avec quelques mini corrections en cours de route.

La correction la plus récente d’environ 1000 points sur le Nifty nous place dans une position favorable pour entrer dans des noms de bonne qualité pour Diwali 2021. Les supports pour le Nifty sont placés à 17 613 et 17 250. On peut voir 18 800 testés sous peu si on parvient à repasser au-dessus de la barre des 18 000. Thématiquement, nous sommes principalement haussiers sur quatre secteurs à moyen et long terme à savoir

1. EPS

2. Banques PSU

3. Immobilier

4. Consommation

Les actions de PSE et de l’immobilier sortent d’une sous-performance décennale et assistent à des renversements qui peuvent se produire au cours des 2-3 prochaines années, apportant plus de richesse que ce qui a été détruit au cours de la dernière décennie. Le leadership revient aux banques après une bonne période de 18 mois car les résultats trimestriels actuels ont montré que le pire de Covid est derrière nous. Nous nous attendons à ce que ce leadership se poursuive à partir d’ici au moins pour les 6 à 8 prochains mois. L’informatique en tant que secteur peut être recherchée pour la réalisation de bénéfices car les indicateurs techniques sont fortement surachetés.

Gagner de l’argent n’est peut-être pas aussi facile qu’au cours des 18 derniers mois, lorsque l’ensemble du marché s’est rallié à l’un des meilleurs taureaux jamais vus. Nous conseillons aux clients d’être sélectifs et de jouer intelligemment avec l’allocation sectorielle pour récolter les bénéfices du mouvement à partir d’ici. Techniquement, nous restons positifs sur le Nifty pour un objectif de 19 500 d’ici mars de l’année prochaine et 21 000 d’ici le prochain Diwali. Les baisses et les corrections éventuelles devraient être de bonnes opportunités d’achat et si elles sont bien jouées, elles peuvent nous aider à tirer le meilleur parti de ce que Samvat 2078 a à nous offrir.

Choix techniques Diwali 2021

(Rahul Sharma, directeur et chef de la recherche, JM Financial Services Ltd. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.