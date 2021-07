Marché boursier à un niveau record ; Les valeurs financières, d’assurance et d’autres secteurs peuvent aider à empocher des gains dans 12 à 18 mois

Les chiffres trimestriels sont susceptibles d’être faibles et peuvent servir de déclencheur à la chute. Image : .

Par Arun Malhotra

Hiatus! Les marchés ont besoin de souffler ; ils ont montré une augmentation spectaculaire avec une intensité élevée depuis mars 2020. La pause pourrait prendre la forme d’une correction des prix ou d’une correction du temps, mais une sorte de pause est nécessaire. L’euphorie qui règne dans l’espace des petites et moyennes capitalisations est vouée à la fin, et si nous devons nous en tenir à l’histoire, elle se termine toujours de manière moche. Cette fois, ce ne sera pas différent et le commerce de détail sera à la réception. Le déclencheur vient, et il vient toujours de sources inconnues.

La participation des détaillants sur le marché au comptant est actuellement à un niveau record, proche de 70 %, ce qui reflète la frénésie des détaillants et l’effet Robin des Bois. Les actions, des actions plutôt inconnues, augmentent de 30 à 40 % en une semaine, simplement sur la base de la circulation des messages sur les réseaux sociaux. Certaines entreprises ont vu leurs opérations fermées au cours de la deuxième vague, tandis que les actions continuent de rugir.

Nous nous attendons à une correction à court terme qui devrait aider à éliminer la mousse. Les chiffres trimestriels sont susceptibles d’être faibles et peuvent servir de déclencheur à la chute. La deuxième vague a touché de nombreuses familles directement ou indirectement, en particulier dans les villes de niveau 2 et de niveau 3, ce qui peut avoir un impact sur le modèle de consommation à court et moyen terme. Les flux FII ont été très volatils et sont devenus négatifs tardivement. Certains des facteurs fondamentaux et macroéconomiques sont faibles tandis que les valorisations sont également une source de préoccupation. Par exemple, la hausse des prix des matières premières, y compris l’acier, l’énergie et les produits chimiques, entraînera des prix inflationnistes sur les marges dans tous les secteurs et pourrait également exercer des pressions inflationnistes dans l’économie. La fermeture économique a également entraîné une augmentation des niveaux de stocks et le ralentissement de la demande conduira les entreprises à avoir du mal à répercuter les coûts plus élevés sur les consommateurs.

Les facteurs mondiaux ne semblent pas non plus très encourageants, la croissance devant ralentir en Europe et dans d’autres parties du monde. Le bilan américain a atteint des niveaux historiquement élevés et semble insoutenable. Le stimulus inaugurant des tonnes de liquidités dans le système financier a conduit à une reprise des marchés boursiers du monde entier. Cette poussée de liquidité doit s’arrêter quelque part et ne peut pas durer éternellement. Les banques centrales ont prêté main-forte pour alimenter le rallye des marchés boursiers, avec des taux d’intérêt plus bas et une politique monétaire accommodante, agissant en quelque sorte comme catalyseur d’une hausse des prix des actifs. Nous pourrions voir le cycle de resserrement des taux commencer dans 6 à 9 mois à partir du dernier trimestre de l’année civile en cours. Sur le plan local, l’économie indienne s’ouvre lentement à mesure que les restrictions de verrouillage sont assouplies.

Les facteurs macroéconomiques selon les dernières données du 6 juillet ont montré une amélioration constante dans les principaux indicateurs. Alors que les collectes de TPS étaient à 92 000 Crs pour le mois dernier et étaient plus faibles que prévu, les indicateurs industriels se rapprochent lentement des niveaux d’avant Covid avec une consommation d’énergie à des niveaux record alors que l’indice de mobilité est toujours plus bas. Environ 22% de la population a été vaccinée et les cas actifs sont en baisse. L’Inde a jusqu’à présent vacciné environ 340 millions de personnes de sa population, dont 64 millions de personnes qui ont été vaccinées avec les deux doses. L’augmentation de la vaccination et la diminution des cas actifs conduiront à une restauration plus rapide de l’activité économique et à une reprise de la croissance.

En termes d’approche sectorielle, nous pensons que peu de secteurs ont été directement touchés par la deuxième vague, à savoir les produits de grande consommation, les biens de consommation durables, l’hôtellerie, le tourisme, les compagnies aériennes et d’autres secteurs liés à la consommation qui seront confrontés à des vents contraires en raison du verrouillage économique. La chaîne d’approvisionnement entre les industries a été affectée, avec des perturbations logistiques et économiques, et en plus de cela, la peur psychologique due à Covid entraînera un sous-investissement et une sous-consommation de la part des consommateurs, et donc une croissance et une rentabilité plus faibles pour les entreprises de ces secteurs .

Le secteur informatique continue d’afficher une forte demande et une dynamique, tirée par de gros contrats et la poussée de la numérisation. Nous apprécions l’espace informatique car l’environnement de forte demande et les gains constants d’accords assureront la visibilité des revenus, tandis que la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, l’inflation des salaires et l’attrition élevée peuvent entraîner une pression sur les marges d’exploitation. La demande de services de Cybersécurité et de Cloud est également en hausse.

Les services financiers, les prêteurs hypothécaires et les assurances sont un autre espace que nous aimons du point de vue de l’investissement pendant 12 à 18 mois. La qualité des actifs devrait rester stable pour le secteur. L’autre secteur sur lequel nous sommes optimistes est celui des Biens d’Equipement tiré par la reprise du cycle Capex. Nous avons vu une augmentation des prix des matières premières-ciment, métaux, énergie, énergies renouvelables et les niveaux d’utilisation ont été continuellement à la hausse. Cela devrait conduire à une augmentation des investissements, aidés par les incitations PLI dans d’autres secteurs comme l’électronique, les biens de consommation durables et la pharma.

Je pense que la demande de détail viendra avec une vengeance, ce qui constituera la base pour de nouveaux investissements et le cycle d’investissement à relancer. Une autre dimension importante à rechercher est le désendettement, tant des bilans des entreprises que des promoteurs. Beaucoup de capital a également été libéré des résolutions d’actifs importants sous NCLT. Les dépenses publiques favorables et la demande mondiale ainsi que les incitations PLI pourraient accélérer le cycle d’investissement et donc la préférence pour les stocks de biens d’équipement. Les avantages des réformes structurelles entreprises telles que GST, RERA, NCLT, PLI, etc. commencent à se manifester dans certaines poches et, dans l’ensemble, l’histoire de l’Inde devrait bien aller de l’avant avec une certaine pause à court terme.

(Arun Malhotra est partenaire fondateur et gestionnaire de portefeuille, CapGrow Capital Markets. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

