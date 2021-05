Marché boursier américain: une liste de contrôle pour préparer un portefeuille d’investissement pour un monde post-pandémique

La phase de reflation de la reprise sera caractérisée par une croissance élevée, une hausse de l’inflation, des taux d’intérêt bas et une volatilité persistante.

Au milieu de la pandémie de Covid-19, le programme de vaccination dans les économies développées du monde donne des résultats prometteurs. Avec le retour sur la croissance économique, la hausse des bénéfices des entreprises soutenue par une forte demande devrait se refléter dans la valeur des avoirs des actionnaires. Le marché boursier est souvent considéré comme le reflet de l’image économique d’une certaine période à venir.

Le Covid-19 a eu un impact sur plusieurs secteurs de l’économie et, par conséquent, en tant qu’investisseur, vous devrez peut-être revoir votre portefeuille. Les gagnants de demain, c’est-à-dire les secteurs à plus grand potentiel dans un monde en mutation, doivent être présents aujourd’hui dans votre portefeuille.

UBS Chief Investment Office, une société qui fournit des conseils institutionnels de qualité aux clients privés, a élaboré une liste de contrôle pour aider les investisseurs à préparer leurs portefeuilles de manière tactique et stratégique pour le nouvel environnement de marché.

Dans son rapport, UBS Chief Investment Office identifie le grand changement qui devrait façonner les économies à venir. «Alors que les taux mondiaux d’infection au COVID-19 baissent, l’économie mondiale est sur le point de rebondir. Nous pensons que cette phase de «reflation» de la reprise sera caractérisée par une croissance élevée, une hausse de l’inflation, des taux d’intérêt bas et une volatilité persistante. Dans ce contexte, nous recommandons de se positionner pour la reflation, de réfléchir à la recherche de rendement et d’essayer d’utiliser la volatilité pour investir et se protéger. »

Selon UBS Chief Investment Office, voici comment vous pouvez examiner votre portefeuille pour vous assurer que vous êtes bien positionné pour un monde post-pandémique:

Liste de contrôle 1

Êtes-vous positionné pour la reflation?

Bénéficiaires de la reflation

Réouverture des gagnants

Sélectionnez les produits

Liste de contrôle 2

Avez-vous pensé à la chasse au rendement?

Actions à dividendes

Opportunités de rendement en Asie

Crédit privé

Emprunt

Haut rendement américain

Swap bonds pour les synthétiques

Liste de contrôle 3

Tirez-vous parti de la volatilité?

Générer du rendement

Exposition asymétrique aux marchés

Ajout d’une exposition aux hedge funds

Acheter sur des dips

Liste de contrôle 4

Cherchez-vous une opportunité en Asie?

Actions chinoises et asiatiques

Thèmes perturbateurs en Asie

Liste de contrôle 5

Êtes-vous positionné pour une croissance séculaire?

La prochaine grande chose

L’avenir des humains

Investir dans les abonnements numériques

Marchés privés

Liste de contrôle 6

Votre portefeuille capte-t-il une croissance durable?

Soyez sélectif dans les technologies vertes

Être diversifié dans les classes d’actifs durables

Regardez au-delà du «E» dans «ESG»

L’activité économique mondiale est sur le point de rebondir après la pandémie, alors que la banque centrale et les mesures de relance budgétaire devraient rester importantes. Tout cela devrait aider le PIB réel en 2022 à être plus élevé qu’en 2019, de 9% aux États-Unis, de 3% dans la zone euro et de 18% en Chine.

Les investisseurs devraient se positionner pour la reflation, une phase de la reprise dans laquelle la croissance et l’inflation augmentent fortement. Dans cet environnement, nous privilégions les bénéficiaires de la reflation comme la finance et l’énergie, qui sont tous deux relativement bon marché, bénéficient de rendements obligataires modérément plus élevés et offrent un potentiel de rattrapage par rapport aux actions des marchés développés.

Les «gagnants de la réouverture», y compris les actions de petites et moyennes capitalisations des marchés développés (plus de grandes capitalisations, en particulier) et les actions de notre panier «21 pour 21», composé de sociétés de secteurs comme l’automobile, l’aérospatiale, l’énergie, les matériaux et les finances auront un potentiel.

Enfin, en tant que bénéficiaires d’une croissance plus rapide et comme couverture contre une inflation persistante, les investisseurs devraient envisager des matières premières sélectionnées dans leur portefeuille. «Nous aimons le pétrole (à mesure que la demande se rétablit et que les stocks diminuent), le cuivre (largement utilisé dans les systèmes d’énergie renouvelable alors que les gouvernements travaillent à une reprise verte) et le palladium (un gagnant de la reprise de la fabrication et des ventes de voitures)», ajoute UBS Chief Investment Bureau dans son rapport.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.