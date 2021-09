Marché boursier : Connaître les avantages et les inconvénients des actions à découvert

Par conséquent, il permet aux investisseurs d’utiliser l’effet de levier pour se prévaloir de plus d’opportunités d’investissement et de gain supplémentaires.

Par Malvika Saraf et Parthajit Kayal

Un investisseur peut souvent parier contre la hausse du cours d’une action s’il pense que le cours de l’action est susceptible de baisser. Dans ce cas, il peut vendre l’action s’il la possède et peut même la vendre s’il ne la possède pas. Ce dernier cas est connu sous le nom de vente à découvert. Ici, il espère que le prix va baisser, pour pouvoir le racheter, et empocher la différence. Il s’agit d’une stratégie de « vendre haut et acheter bas » qui permet aux investisseurs de réaliser un profit même en cas de baisse du marché.

Les régulateurs indiens autorisent les investisseurs à s’engager dans des ventes à découvert intrajournalières sur le marché au comptant. Il est obligatoire de fournir la livraison d’actions pour les investisseurs qui vendent des actions à découvert. Cela signifie que toutes les positions de vente à découvert sur le marché au comptant doivent être couvertes pendant les heures de négociation du même jour en rachetant un nombre équivalent d’actions. Cependant, les investisseurs sont autorisés à effectuer des ventes à découvert interjournalières par le biais de contrats à terme et d’options.

Pratique de la vente à découvert

La vente à découvert est pratiquée non seulement par les spéculateurs, mais aussi par les arbitragistes, les hedgers et les traders. Les vendeurs à découvert doivent d’abord emprunter des actions sur un marché de prêt de titres de gré à gré. Les actions sont prêtées via des intermédiaires, qui sont des équipes spécialisées au sein d’institutions financières, qui empruntent généralement les actions auprès de services de conservation dont les clients (ex : compagnies d’assurance, fonds de pension, etc.) les ont autorisés à le faire. Les propriétaires d’actions les prêtent sur le marché afin d’améliorer leurs performances (environ 25 à 50 points de base) et d’être assurés de pouvoir les récupérer à tout moment.

Le contrat de prêt requiert le plus souvent une garantie de l’emprunteur sous forme d’espèces ou d’actions. Le montant de la garantie est négocié et décidé au cas par cas et est proche de 100 % de la valeur des actions. Le vendeur à découvert rachète ensuite les actions sur le marché pour les restituer au prêteur, dénouant ainsi l’opération et le prêt de titres. Dans le cas des investisseurs de détail qui n’ont pas accès à de telles facilités de prêt, ils sont théoriquement considérés comme empruntant auprès de leurs courtiers contre des espèces ou d’autres participations.

Avantages de la vente à découvert

La vente à découvert est une approche couramment utilisée par les intermédiaires des marchés financiers (par exemple, les courtiers en actions) comme moyen pour leurs activités. Il augmente la liquidité et l’efficacité du marché et contribue à réguler les prix, en particulier pour les actions surévaluées. La vente à découvert permet aux investisseurs de réaliser des bénéfices même lorsque les marchés sont en baisse, et les aide également à protéger leur portefeuille en se couvrant contre une correction du marché sur les actions à découvert, ainsi que sur d’autres actions de leur portefeuille. Dans la vente à découvert, moins d’argent est impliqué et des bénéfices peuvent être réalisés sans même avoir besoin de posséder l’action. Par conséquent, il permet aux investisseurs d’utiliser l’effet de levier pour se prévaloir de plus d’opportunités d’investissement et de gain supplémentaires.

Les risques encourus

En cas de vente à découvert, le risque pourrait être illimité. Ceux qui sont longs sur une action (c’est-à-dire qui ont acheté l’action) ne risquent que 100 % de leur investissement, pas plus. Habituellement, le risque des vendeurs à découvert est illimité puisque le potentiel de hausse des cours des actions est, théoriquement, infini. Ainsi, la perte d’un vendeur à découvert peut être particulièrement importante si le cours de l’action augmente de manière significative avant qu’il ne soit en mesure de racheter les actions nécessaires pour couvrir sa position courte.

Encore une fois, la vente à découvert comporte un risque de livraison, lorsque le vendeur à découvert n’est pas en mesure de restituer les actions dans la même journée (cela arrive si les cours des actions atteignent le circuit supérieur en raison d’une forte demande) car il ne sera pas en mesure de fournir les livraison des actions pendant la période de règlement. Dans cette situation, le courtier de l’investisseur achèterait l’action via le marché aux enchères au nom de l’investisseur (à un prix beaucoup plus élevé, dans la plupart des cas). En outre, les investisseurs sont tenus de payer une lourde pénalité au membre compensateur en cas de défaut.

Dans l’ensemble, la vente à découvert contribue au fonctionnement des marchés financiers de plusieurs manières. Cela augmente l’efficacité du marché et aide les investisseurs à utiliser la stratégie de couverture, de spéculation, etc. Pour utiliser efficacement la vente à découvert, les investisseurs doivent avoir une bonne compréhension de la dynamique du marché comme la direction, le volume, la liquidité, la volatilité, etc. La connaissance de l’analyse technique peut être avantage supplémentaire pour mieux comprendre cela. Les investisseurs de détail ayant des connaissances limitées à ce sujet devraient s’abstenir de vendre à découvert pour éviter une exposition inutile à un risque important.

Saraf est récemment diplômé de la Madras School of Economics et Kayal est professeur adjoint à la Madras School of Economics.

