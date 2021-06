Marché BTC en rapport neutre ; L’incertitude la maintient latéralement, les forces macro se déplaçant dans des directions opposées

Bitcoin est de retour sous les 37 500 $ et continue ses échanges latéraux.

Après avoir commencé la semaine au-dessus de 41 000 $, les plans de la Réserve fédérale de relever les taux d’intérêt à deux reprises d’ici la fin de 2023 ont rendu certains investisseurs prudents.

Mais les sentiments ont changé à travers les classes d’actifs comme le commerçant et économiste Alex Kruger a noté des “rotations sectorielles extrêmes en cours”.

Cela peut être vu dans les attentes d’inflation qui s’effondrent, les traders achètent des obligations longues, les taux longs s’effondrent, l’extrémité longue de la courbe s’aplatit, les financières s’effondrent, la moyenne du Dow Jones est en baisse sur les financières, les actions technologiques sont plus élevées sur des taux plus bas, l’USD augmente également les marchandises sont écrasées.

La courbe des bons du Trésor américain et les obligations longues sont les clés de ce marché, a-t-il ajouté.

“Fed 1, marché 0.” – @fundstrat pic.twitter.com/vT1CEJut6I – Carl Quintanilla (@carlquintanilla) 18 juin 2021

Pourtant, le bilan de la Fed a maintenant dépassé 8 000 milliards de dollars et est en passe d’aller encore plus haut d’ici la fin de l’année, la banque centrale n’ayant pas encore arrêté ses 120 milliards de dollars d’achats d’obligations par mois dans un contexte d’inflation croissante. Les responsables de la Fed ont relevé leurs anticipations d’inflation à 3,4%, contre 2,4% en mars 2021.

Selon Kruger, le bitcoin n’est qu’une couverture contre l’inflation sur papier et non dans la pratique. Nous avons maintenant deux forces tirant dans des directions opposées sur le front macro : la hausse du dollar et la baisse des taux longs.

« Ce sont les taux longs qui sont en baisse. Les taux courts sont légèrement plus élevés et le marché anticipe désormais sa première hausse d’ici la fin de 2022. »

Alors que les matières premières sont vendues tout comme le Bitcoin le mois dernier, actuellement en mode de retrait, la technologie concerne les multiples et les valorisations, en tant que telle, les taux longs.

“La vision à plus long terme de la croissance américaine semble prendre un teint plus prudent … les investisseurs peuvent dire qu’ils ne sont pas à l’aise avec la force de l’économie américaine sans accommodement monétaire”, a noté Goldman Sachs dans son rapport.

La crypto continuera d’être volatile, mais en tant que paradigme, c’est l’avenir. – Scott Minerd (@ScottMinerd) 17 juin 2021

En ce qui concerne la principale crypto-monnaie, elle manque actuellement d’apports substantiels pour faire monter ses prix.

Les afflux de fonds sur 7 jours de Bitcoin ont commencé à augmenter à la mi-octobre et ont atteint un pic en janvier de cette année. C’est à cette époque que le prix du BTC est passé de 10 500 $ à 42 000 $.

Par la suite, les flux ont commencé à baisser et sont négatifs depuis la mi-mai lorsque les prix ont chuté. Bien que les flux entrants aient commencé à devenir positifs, ils ont encore du chemin à parcourir pour atteindre les sommets hebdomadaires précédents.

Au milieu de cela, une fois de plus, la réglementation américaine a retardé sa décision d’approuver ou non un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin.

Dans un dossier réglementaire publié mercredi, la Securities and Exchange Commission a déclaré qu’elle solliciterait davantage de commentaires du public sur la proposition d’inscrire le produit sur la liste avec des délais fixés en juillet et même en août pour que les gens répondent.

Dans le cadre de l’annonce, la SEC a demandé au public de se prononcer sur certains aspects de l’ETF VanEck Bitcoin. Leurs questions clés étaient centrées sur la susceptibilité à la manipulation, la prévention de la fraude, la transparence de Bitcoin, et la réglementation du marché Bitcoin a-t-elle considérablement changé au cours des cinq dernières années ?

Donc, dans l’ensemble, le “marché BTC est très incertain en ce moment”, a déclaré Ki-Young Ju, PDG du fournisseur de données CryptoQuant. « La vente de baleines indique un marché baissier/faux haussier, et la vente au détail implique un marché haussier. Nous sommes au neutre maintenant.

Bitcoin/USD BTCUSD

37 135,9655-1 314,61-3,54 $

Volume 35,3 bVariation -1 314,61 $Ouvert37 135,9655 $ Circulation 18,74 mCapitalisation boursière 695,85 b

