Marché de Haaland | Raiola, en colère contre Manchester United pour Pogba

11/03/2021 à 19:21 CET

Joël Xaubet

La situation de Pogba à Manchester United est critique, le Français n’est pas du tout à l’aise avec Solskjaer sur le banc, qui n’arrive pas à taper sur la touche avec son footballeur. Le principal conflit porte sur la position qu’il occupe sur le terrain. En outre, Les dernières performances de Pogba ont été médiocres et les critiques ont déjà commencé à lui arriver. Face à cette situation, Raiola est très mécontente de Solskjaer et de Manchester United, quelque chose qui pourrait être la clé de l’avenir de Haaland.

Raiola, en colère contre Solskjaer et United

Selon les médias allemands, Bild, l’agent italien, Mino Raiola blâme l’entraîneur norvégien pour la mauvaise performance de Pogba et la colère du représentant est si grande qu’il pourrait mettre le transfert de l’un de ses représentants à Manchester United est en danger, ce qui inquiète particulièrement les Diables Rouges, car Haaland est l’un de ses joueurs les plus désirés et Raiola est son agent.

Pour sa part, Solskjaer serait ravi d’avoir son compatriote à United, puisqu’il considère que Cristiano Ronaldo n’est pas une solution à long terme. Ceux de Manchester étaient déjà sur le point de clôturer l’incorporation de Haaland en 2020 lorsqu’il a quitté Salzbourg. À ce moment là, Raiola a bloqué ce mouvement, car il considérait le Borussia Dortmund comme une meilleure destination pour son joueur.

Donc, si Manchester United veut entreprendre la signature d’Erling Haaland, Ils doivent rapprocher les positions de leur représentant controverséSi Raiola n’est pas content, il sera impossible pour l’attaquant norvégien de finir par porter le maillot des Diables rouges. En outre, le représentant italien ne sera pas le seul obstacle que rencontrera Manchester United, son équipe actuelle, le Borussia Dortmund a déjà prévenu qu’ils n’entendaient pas faciliter le départ de leur attaquant vedette.