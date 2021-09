Marché de la cryptographie en mode de récupération après la volatilité des «fausses» nouvelles au milieu d’un examen réglementaire accru

Les médias grand public dénoncent la crypto après avoir sauté rapidement sur le faux communiqué de presse de Walmart annonçant la prise en charge des paiements Litecoin tandis que CT a commencé à disséquer les nouvelles dès sa publication et à les déclarer « fausses ».

Le marché de la cryptographie a connu un lundi difficile alors que des rumeurs de piratage de l’échange de dérivés cryptographiques FTX ont circulé sur Twitter, ce qui s’est avéré être faux.

Le PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, s’est ensuite adressé à Twitter pour clarifier que,

«Pour ceux qui ne le savent pas, le traitement des retraits Bitcoin consiste à combiner des UTXO à partir d’adresses de dépôt, etc. il y a quelques jours, nous avons regroupé certains UTXO en une adresse pour accélérer le traitement. »

Avant cela, les nouvelles de la pompe et du vidage de Litecoin (LTC) ont secoué le marché alors que les prix des actifs cryptographiques ont connu une période de volatilité. Aujourd’hui, nous sommes de retour sur la bonne voie, c’est-à-dire à la hausse avec Bitcoin (BTC) négocié au-dessus de 46 000 $, Ether (ETH) 3 300 $ et le marché total près de 2,2 billions de dollars.

Cependant, les médias grand public ont repris assez rapidement le faux communiqué de presse de Walmart annonçant la prise en charge des paiements en Litecoin.

Cette nouvelle a fait grimper le prix du Litecoin de plus de 30%, pour retomber sur le sol après qu’il soit devenu clair que le communiqué de presse envoyé par GlobeNewswire était faux. Le porte-parole de Walmart a également confirmé l’inauthenticité du PR.

GlobeNewswire a ensuite émis un « avis de non-respect » du communiqué original et a déclaré qu’un compte d’utilisateur frauduleux avait été utilisé pour publier le communiqué. Un porte-parole a déclaré,

« Cela ne s’est jamais produit auparavant, et nous avons déjà mis en place des étapes d’authentification améliorées pour éviter que cet incident isolé ne se reproduise à l’avenir. » « Nous travaillerons avec les autorités compétentes pour demander – et faciliter – une enquête complète, y compris sur toute activité criminelle associée à cette affaire. »

Même la Fondation Litecoin a tweeté les fausses nouvelles, qui ont ensuite été rapidement supprimées. Dans un communiqué, la Fondation Litecoin a déclaré que l’un des membres de son équipe de médias sociaux “était un peu trop impatient” et a partagé l’histoire et qu’ils ont pris des mesures pour corriger les futurs problèmes.

Charlie Lee, le créateur de Litecoin et directeur général de la Fondation Litecoin, a également décrit l’incident comme une “situation malheureuse”.

La communauté Crypto a commencé à disséquer la nouvelle dès qu’elle est devenue publique et l’a déjà déclarée « fausse » avec Neeraj Agrawal de CoinCenter notant qu’elle n’était pas dans la salle de rédaction de Walmart, le compte filaire de « Walmart Inc » n’a rien publié, et L’e-mail de contact de Walmart dans le PR appartenait à un squatter. Sans oublier que le domaine de messagerie du géant de la vente au détail utilisé dans les relations publiques n’a été enregistré que le mois dernier et ne renvoyait à aucun site Web officiel.

Dans la foulée, les médias grand public parlent maintenant de l’industrie qui a besoin d’une surveillance réglementaire.

“Il est difficile de savoir ce qui est légitime dans le monde des crypto-monnaies à tout va”, lit-on dans un article d’opinion sur ..

Ces pompes et décharges ont également lieu sur les marchés traditionnels. Pump & Dumps sont une forme de manipulation du marché et sont déjà illégales. https://t.co/GVlULzGlqm – Alex Krüger (@krugermacro) 14 septembre 2021

Bloomberg a également écrit que l’incident “ne fera qu’ajouter à la perception que la crypto-monnaie est au mieux un jeu pour les investisseurs et au pire un foyer de corruption”.

Pendant ce temps, l’article sur . parlait des régulateurs américains réprimant régulièrement de tels scandales sur le marché boursier et s’attend à une application similaire ici.

« Cela se produit également avec le marché boursier ordinaire. Cela se produit beaucoup plus avec le marché boursier ordinaire qu’avec la crypto », a déclaré Lee, créateur de Litecoin.

La Securities and Exchange Commission, quant à elle, a déclaré qu’elle ne commentait pas ces questions.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a récemment qualifié la crypto de « Wild West », ajoutant :

« Cette classe d’actifs regorge de fraudes, d’escroqueries et d’abus dans certaines applications. Nous pouvons faire mieux.

Les régulateurs du monde entier ont déjà accru leur examen minutieux de l’industrie de la crypto-monnaie et s’efforcent de trouver un équilibre dans la réglementation du marché pour protéger les investisseurs et punir les malfaiteurs tout en veillant à ce que l’innovation continue de prospérer.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.