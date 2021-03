Marché de l’emploi: les profils indépendants trouvent plus de preneurs

Selon les consultants RH, le freelance existait comme une option sous une forme naissante dans le pays, mais la pandémie a fait progresser sa croissance, car même les entreprises sont désormais plus disposées à l’ajouter dans leur stratégie de main-d’œuvre.

La demande de pigistes a augmenté en Inde au cours de la dernière année, car Covid-19 perturbe et modifie les profils d’emploi. Alors que le marché du travail indépendant est bien développé et accepté en Occident, la pandémie a maintenant élargi sa portée en Inde.

Selon les consultants RH, le freelance existait comme une option sous une forme naissante dans le pays, mais la pandémie a fait progresser sa croissance, car même les entreprises sont désormais plus disposées à l’ajouter dans leur stratégie de main-d’œuvre.

Avec un certain nombre d’emplois perdus depuis le début de la pandémie, un nombre croissant de personnes talentueuses et spécialisées ont été disposées à travailler en freelance, ce qui a augmenté leur offre sur le marché. De plus, les organisations qui envisageaient un scénario commercial incertain ne sachant pas comment la pandémie se déroulerait cherchaient à garder leurs structures de coûts flexibles et à disposer d’une certaine partie des ressources humaines sur une base indépendante.

Aditya Narayan Mishra, PDG de CIEL HR Services, a déclaré à FE qu’en raison de la pandémie, les organisations devaient refaire leurs chaînes d’approvisionnement, numériser leurs processus, mettre en ligne les processus de vente et des domaines tels que la technologie cloud et la cybersécurité sont devenus importants. Cependant, ces emplois étaient pour la plupart basés sur des projets. «Une fois que c’est fait, c’est fait, et ces personnes ne sont plus nécessaires. Donc, c’est ainsi que la genèse des pigistes dans le lockdown a commencé. Maintenant, après avoir constaté que même certains emplois spécialisés peuvent être effectués par des pigistes, les entreprises persistent avec des pigistes dans le cadre de leur stratégie de main-d’œuvre », a-t-il déclaré.

Supratik Bhattacharya, directeur des talents, RPG Group, a souscrit à ce point de vue en déclarant: «Nous verrons de plus en plus des travailleurs en poste et des pigistes dans notre effectif. Les organisations ont commencé à envisager cette option avec beaucoup plus d’ouverture qu’auparavant. Outre une flexibilité accrue des deux côtés, cela est destiné à offrir une livraison encore améliorée et / ou de meilleure qualité. Nous utilisons les services d’indépendants spécialisés chez RPG depuis un certain temps maintenant, dans différents domaines et fonctions, et nous voyons une immense valeur dans cette approche ».

Selon Mishra, les pigistes donnent aux organisations une grande flexibilité ainsi qu’un accès à l’expertise. «La flexibilité vient en termes de nombre d’heures de travail, de durée et d’engagement, sans compromettre l’expertise qu’ils apportent avec eux», a-t-il ajouté.

Les chiffres soutiennent également la tendance. Plateforme du portail de l’emploi En effet, l’analyse du marché du travail indépendant en Inde entre janvier 2019 et 2021 révèle qu’il y a une hausse de 22% des embauches en janvier 2021 par rapport à janvier 2019.

Alors que la pandémie perturbait le marché du travail obligeant les organisations à restructurer leur main-d’œuvre, les données sur Indeed montrent que les offres d’emplois indépendants ont augmenté de près du double entre mai et juin 2020, par rapport à la même période en 2019. Avec la mise en œuvre du travail -à partir des structures à domicile, l’activité de recherche d’emploi après mars 2020 était constamment plus élevée que les niveaux d’avant la pandémie, atteignant un sommet en avril 2020. Cependant, à tout moment, les offres d’emploi indépendant ont dépassé les recherches d’emploi indépendant, suggèrent les résultats.

Sashi Kumar, directeur général, Indeed India, observe que les changements dans l’environnement de travail externe et la flexibilité accrue du travail à domicile ont considérablement amélioré l’attitude de l’employeur et du demandeur d’emploi à l’égard des emplois indépendants. «En plus d’optimiser la productivité, le travail à la pige procure un sentiment d’appartenance et de liberté créative qui sont recherchés, en particulier par la main-d’œuvre plus jeune et plus agile», a déclaré Kumar.

Les pigistes obtiennent des opportunités dans tous les secteurs et profils, le secteur informatique et les rôles informatiques dans tous les secteurs étant les plus demandés.

Les rôles numériques tels que la cybersécurité et les technologies cloud dans tous les secteurs ont également une bonne traction. Même les sociétés de services, comme les sociétés de ressources humaines, utilisent de plus en plus leurs services pour le recrutement et la dotation en personnel, tandis que les pigistes sont également en demande pour des postes en finance, en vente et en marketing. Les cinq emplois indépendants les plus rémunérateurs selon Indeed sont les suivants: développeur Php, recruteur, responsable du développement commercial, rédacteur de contenu et spécialiste du marketing numérique.

