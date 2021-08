Marché des agences libres NBA : tous les mouvements, transferts et transferts

Le marché de la NBA a démarré et ses débuts ont été, comme toujours, mouvementés. Shams Charania et Adrian Wojnarowski, ainsi que d’autres journalistes nord-américains, ont utilisé Twitter pour donner des exclusivités, confirmer des rumeurs et donner les principales nouvelles des premiers bars du marché. Ensuite, nous laissons une liste de chacun des mouvements qui ont été dans la meilleure ligue du monde.

– Lonzo Ball signe pour les Bulls pour quatre ans et 85 millions de dollars. Cela a été un chant et un commerce. En échange, les Bulls ont envoyé Tomas Satoransky, Garrett Temple et un deuxième tour du repêchage à la Nouvelle-Orléans.

– Mike Conley re-signe avec le Jazz. Il sera 72,5 millions en trois saisons.

– Boban Marjanovic continuera dans les Mavericks de Luka Doncic.

– Extension millionnaire pour Jimmy Butler with the Heat. 184 millions en quatre ans.

– JaMychal Green reste avec les Nuggets. Signature pour deux ans et 17 millions.

– Tim Hardaway Jr. re-signe pour les Mavericks. C’est quatre ans et 74 millions de dollars.

– Jarret Allen est toujours avec les Cavaliers. Signez pour 100 millions en cinq saisons.

– Kelly Olynyk, aux Pistons. 37 millions en trois saisons.

– Nerles Noel et Alec Burkc sont toujours dans les Knicks. Les premiers signes pour trois ans et 32 ​​millions de dollars. Le second, pour 30 et trois autres.

– Cameron Payne, l’une des révélations de la saison, continuera dans les Suns pendant trois ans et 19 millions de dollars.

– TJ McConnell restera avec les Pacers. Signature pour quatre ans et 35 millions de dollars.

– Kyle Lowry, à la chaleur. Signature pour trois ans. Son salaire sera d’environ 90 millions.

– Duncan Robinson continuera à Miami. C’est 90 millions en cinq ans.

– Torrey Craig signe pour les Pacers pour deux ans et 10 millions de dollars.

– Doug McDermott, chez les Spurs. Trois ans et 42 millions.

– Chris Paul re-signe pour les Suns pour 120 millions de dollars en quatre saisons.

– Sterling Brown, aux Mavericks.

– Jeff Green, deux ans et 10 millions. Signez pour les Nuggets.

– Moe Harkless conclut un accord avec les Kings deux ans et 9 millions de dollars.

– Bobby Portis, clé du ring des Bucks, restera à Milwaukee. Signature pour deux ans et 9 millions de dollars.

– Furkan Korkmaz continuera dans les Sixers en échange de 15 millions de dollars. Ce sera dans trois ans.

– Gary Trent Jr., conclut un accord avec les Raptors. C’est trois ans en échange de 54 millions de dollars.

– Alex Len signe pour deux ans avec les Kings.

– Mike Muscala restera dans le Thunder. Il le fera pendant deux ans et 7 millions de dollars.

– Trevor Ariza revient chez les Lakers, équipe avec laquelle il a remporté le ring en 2009. Signez pour un an.

– Wayne Ellington signe pour les Lakers. Il a déjà joué pour les Angelenos en 2014-15.

– Dwight Howard revient chez les Lakers. Il a remporté la bague avec eux en 2020, dans son année particulière de rédemption.

– Evan Fournier ne continuera pas avec les Celtics. Il a signé pour les Knicks pour quatre ans et 78 millions de dollars.

– Nicolas Batum signe un contrat de deux ans avec les Clippers.

– Derrick Rose restera aux côtés de Tom Thibodeau chez les Knicks. Signature pour trois ans et 43 millions de dollars.

– Alex Caruso signe pour les Bulls pour quatre ans et 37 millions. Il quitte les Lakers, où il était l’un des favoris des fans et de LeBron James.

– Corey Joseph signe pour les Pistons. C’est deux ans et 10 millions de dollars.

– Cody Zeller signe un contrat d’un an avec les Blazers.

– Reggie Bullock, aux Mavericks. 30,5 millions en trois saisons.

– PJ Tucker, champion NBA avec les Bucks, signe pour le Heat. Il le fait pendant deux ans et 15 millions de dollars.

– Garret Temple signe avec les pélicans.

– Devonte ‘Graham échange les Frelons contre les Pélicans dans un chant et échange. En retour, les hommes de Charlotte obtiennent un premier tour de la Nouvelle-Orléans. Le jeune joueur signe pour quatre ans et 47 millions de dollars.

– Norman Powell signe beaucoup avec les Blazers. 90 millions de dollars en cinq saisons.

– Blake Griffin restera avec les Nets la saison prochaine.

– Kent Bazemore arrive chez les Lakers. Signez pour un an.

– Dewayne Dedmon continuera dans le Heat.

– Max Strus conclut un accord avec le Heat. 3,5 millions en deux saisons.

– Richaun Holmes signe pour 55 millions en quatre ans avec les Kings.

– Semi Ojeleye signe un contrat d’un an avec les Bucks.

– Otto Porter Jr. signe pour les Warriors, qui se renforcent dans l’ouverture du marché.

– Spencer Dinwiddie, aux sorciers. Quittez les filets.