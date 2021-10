Marché des points de fidélité Bakkt désormais soutenu par le secteur financier

Bakkt (NYSE :BKKT) l’action a bondi de près de 250 % le 25 octobre, très peu de temps après son introduction en bourse.

Les dirigeants de Bakkt ont sonné la cloche de clôture au New York Stock Exchange le 22 octobre. Ce jour-là, les investisseurs auraient pu acheter des actions Bakkt pour environ 9 $ chacune. Ils auraient pu les vendre jusqu’à 30 $ le lundi suivant. Le 29 octobre, les actions ont ouvert à environ 25 $ avant d’atteindre un sommet de 37,45 $.

Bakkt a été fondée par Kelly Loeffler de l’intérieur Échange intercontinental (NYSE :LA GLACE), la société propriétaire de la Bourse de New York. Elle est partie pour devenir sénatrice américaine de Géorgie, mais a perdu sa candidature à la réélection.

Quelle que soit votre politique, elle est meilleure en affaires.

Qu’est-ce que Bakkt ?

L’idée de Bakkt est de tout rendre fongible, des miles de fidélisation aux points de fidélité en passant par la crypto-monnaie, tous convertibles en espèces et en marchandises.

J’ai écrit à propos de Bakkt en janvier, lorsqu’il parlait pour la première fois d’une offre publique. Il a été décrit comme un « marché d’actifs numériques », basé sur une application de portefeuille prenant en charge 30 programmes de fidélité et 200 cartes-cadeaux. Starbucks (NASDAQ :SBUX) l’utilisait déjà pour recharger son application de paiement mobile.

Bakkt est devenu public en raison de l’intérêt pour Bitcoin (CCC :BTC-USD). Mais le stock a décollé en raison d’un accord avec MasterCard (NYSE :MA) et Fiserv (NYSE :FIS). Le premier est une société émettrice de cartes de crédit, le second est un processeur de transactions. Pour Mastercard, l’accord lui permet de prendre en charge la crypto dans ses programmes de fidélité. Fiserv fait entrer Bakkt dans le courant dominant du traitement des cartes.

Auparavant, Bakkt avait signé un accord avec l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) Google, qui permet aux utilisateurs de connecter leurs cartes Bakkt à Google Pay pour acheter et vendre des biens et des services. Privée Finastra a également signé un accord pour lier Bakkt aux banques communautaires et aux coopératives de crédit. Au lieu de limiter les détenteurs de leurs cartes de crédit à une petite collection de prix, les coopératives de crédit peuvent désormais ouvrir ces récompenses au monde.

Gavin Michael, un cadre bancaire chevronné, anciennement chez Citigroup (NYSE :C) et JPMorgan Chase (NYSE :JPM), est maintenant le PDG de Bakkt. Le président est Adam White, qui se présente comme le cinquième employé de Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), où il était vice-président et directeur général.

Avec toutes ses pièces en place, Bakkt espère désormais passer de 100 000 à 32 millions d’utilisateurs au cours des cinq prochaines années. Michael s’attend à ce que cela se développe de manière organique, à mesure que les consommateurs apprennent qu’ils peuvent dépenser et échanger leurs actifs de fidélité inutilisés.

Pour les entreprises offrant des récompenses, Bakkt rend ces récompenses fongibles, quelle que soit la valeur qu’elles souhaitent attribuer. La prise en charge de Bakkt peut être aussi simple que de brancher une interface de programme d’application (API) à un programme de récompenses existant et d’attribuer des valeurs. Bakkt a déclaré avoir déjà échangé 1 milliard de points ou de miles au 21 septembre.

Pour l’instant, cependant, le Wall Street Journal ne répertorie aucun analyste suivant Bakkt. Il en va de même chez MarketWatch et Yahoo Finance.

Le résultat sur BKKT Stock

Je vais vous donner une note sur l’action BKKT.

C’est un achat spéculatif.

Contrairement à la plupart des flippers de stock, je suis moins intéressé par l’angle de la crypto-monnaie que par les miles et les points de fidélité. Ceux-ci ont toujours été en silo, donc inutilisés. Ils peuvent maintenant atteindre le marché plus large.

Il existe un risque une fois que Bakkt évolue, en ce que les gestionnaires de programme attribuent des valeurs. Les clients qui disent que leurs points valent un sandwich pourraient découvrir qu’ils valent à peine une miette. Les programmes de fidélisation pourraient être submergés par des consommateurs spéculant sur des points. Un marché composé de choses qui n’avaient aucune valeur auparavant pourrait être ouvert à la manipulation.

Mais ce sont des problèmes pour un autre jour. Je fais confiance au secteur des paiements pour comprendre cela au fur et à mesure. Pour ma part, je ne vais plus tenir pour acquis les récompenses et les miles. Je pourrais utiliser mon habitude de café pour spéculer sur Bitcoin.

