Marché des produits de toilettage pour hommes en Inde : l’homme indien par excellence : le marché du toilettage pour hommes en Inde reprend

Selon Research and Markets, le marché indien du toilettage pour hommes s’élevait à 643 millions de dollars en 2018 et devrait croître à un TCAC de plus de 11 % pour franchir 1,2 milliard de dollars d’ici 2024.

Le toilettage masculin est là pour rester et cela a été prouvé au cours de la dernière année grâce à l’acquisition de start-ups par de grandes entreprises de grande consommation. Par exemple, la multinationale britannique des biens de consommation, Reckitt Benckiser, a mené une levée de fonds de 45 crores de roupies dans Bombay Shaving Company plus tôt cette année, tandis que Marico a acquis la startup de toilettage pour hommes Beardo en 2020. En juin, Emami Ltd a également augmenté sa participation dans la startup de toilettage pour hommes The Man. Société à 45,96 % contre 33,09 % du capital détenu plus tôt. “Alors que les magasins hors ligne ont été touchés, notre activité en ligne a augmenté de plus de 200 % au cours de l’exercice 21 par rapport à l’exercice 20”, a déclaré Bhisham Bhateja, co-fondateur de The Man Company, à BrandWagon Online. La société affirme que son chiffre d’affaires net a augmenté de 10 à 12 % au cours de l’exercice 21 par rapport à l’exercice 20.

Selon Research and Markets, le marché indien du toilettage masculin s’élevait à 643 millions de dollars en 2018 et devrait croître à un TCAC de plus de 11% pour franchir 1,2 milliard de dollars d’ici 2024. Une grande partie de cette croissance devrait être tirée par les canaux en ligne comme Covid -19 a placé le e-commerce au premier plan du commerce de détail. «En mai 2021, le nombre total de visiteurs sur notre site Web a augmenté de 400% par rapport à mai 2020. Pendant le verrouillage, de plus en plus d’hommes ont commencé à rechercher en ligne de nouveaux produits et à regarder des vidéos d’instructions sur la façon de soigner leur barbe ou d’obtenir un salon de coiffure. raser à la maison. La demande de rasoirs et de tondeuses a augmenté de 50 % par rapport à l’année dernière », a déclaré Sidharth S Oberoi, fondateur et PDG de LetsShave, ajoutant qu’après la pandémie, le marché D2C ne se limite plus aux villes de niveau 1 et métropolitaines et a allé bien au-delà de ces endroits. Alors que de plus en plus de gens ont accès à la technologie et à Internet, les gens prennent conscience des avantages des options d’achat en ligne et sont prêts à essayer et à découvrir quelque chose de nouveau. Du côté des marques, une multitude d’initiatives telles que le lancement de kits de toilettage Do-It-Yourself (DIY), d’une gamme de soins antibactériens pour la peau, des instructions « Comment utiliser » et des « conseils de toilettage » sur des plateformes telles qu’Instagram et leurs leurs propres sites Web ont aidé à se connecter avec les consommateurs au milieu du verrouillage.

Même si le marché continue de croître, l’adhérence reste un défi pour les marques. Selon Viren Razdan, directeur général de Brandnomics, bien que la variété et l’innovation soient évidentes, le défi est de la pérenniser et, par conséquent, les marques doivent émerger comme des marques à forte relation. “Cela nécessite un renforcement de la communauté, des conversations régulières et des incitations pour les consommateurs et pas seulement pour des promotions croisées”, a-t-il ajouté. Comme la plupart de ces marques ont une présence en ligne, elles ont la possibilité d’avoir une conversation étroite car elles connaissent bien leurs consommateurs – en termes de ce qu’elles ont acheté, de produits qui n’ont pas été rachetés, de clients périmés, entre autres.

Fait intéressant, l’idée d’un marketing de contenu personnalisé semble avoir fait son chemin dans les efforts de marketing des marques. Par exemple, pour Bombay Shaving Company, les dépenses en ligne représenteront 70 à 75 % des dépenses publicitaires et 25 à 30 % seront dépensées hors ligne. « Auparavant, nous consacrions 70 % de nos budgets publicitaires au marketing à la performance et 30 % au marketing de marque. Pour l’exercice 22, 40 % seraient consacrés à la performance et le reste au marketing de la marque. Nous voulons investir nos investissements dans la génération de contenu et le renforcement de la communauté, car le renforcement des capitaux propres à long terme se fera par le biais d’investissements dans la marque et non uniquement d’investissements de performance », a déclaré Shantanu Deshpande, fondateur et PDG de Bombay Shaving Company. La société prévoit également de dépenser de l’argent en découverte avec des vidéos sponsorisées, du contenu de marque, ainsi que des vidéos dirigées par des influenceurs.

Les parties prenantes de l’industrie pensent qu’à long terme, les magasins en ligne ainsi que les magasins physiques seront la clé de la croissance. Par conséquent, les marques prévoient d’étendre simultanément leur présence hors ligne. The Man Company, par exemple, qui était présente dans des points de vente modernes tels que Shoppers Stop, Lifestyle et Central avant la pandémie, est entrée dans le modèle commercial des hypermarchés en collaborant avec Spar, les magasins Reliance, Big Bazaar, ainsi que les supermarchés régionaux tels que comme Vijetha sur le marché du Sud, entre autres. Quant à la marque D2C soutenue par Wipro, LetsShave, qui est présente sur son site Web, ainsi que sur des plateformes de commerce électronique comme Amazon, Flipkart, Nykaa, Myntra, Grofers, elle prévoit également d’ouvrir des magasins physiques à travers l’Inde dans les années à venir. . “L’une des choses les plus critiques pour une marque est d’être présente partout où les clients sont présents”, a noté Oberoi.

