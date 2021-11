Marché des produits d’hygiène féminine : Balancing Act : Alors que les marques d’hygiène féminine constatent une augmentation des ventes ; attire son propre lot de critiques

Les experts pensent qu’il faut sensibiliser davantage les femmes à l’importance des produits d’hygiène féminine.

Si 2020 a apporté un changement dans les mentalités des consommateurs, c’est bien le virage vers l’hygiène personnelle. Fort d’une prise de conscience croissante de l’hygiène et des produits associés, le marché de l’hygiène féminine semble avoir connu une croissance sans précédent. Selon Research and Markets, le marché des produits d’hygiène féminine était évalué à Rs 32,66 milliards en 2020 et devrait atteindre Rs 70,20 milliards d’ici 2025 à un TCAC de 16,87%. « Pour nous, le nombre de commandes a augmenté de 35% en glissement mensuel depuis avril 2021. Sur une base quotidienne, nous enregistrons actuellement environ 1500-1600 commandes. De plus, le toilettage corporel en tant que catégorie, qui représentait environ 10 % des ventes avant la pandémie, est maintenant passé à 35 %. Les soins de la peau intimes représentent 45 à 50 % des ventes globales », a déclaré Harry Sehrawat, co-fondateur de Sanfe, à BrandWagon Online. La société D2C vise à enregistrer des revenus de Rs 40 crore au cours de l’exercice 22 par rapport à Rs 13 crore au cours de l’exercice 21, ainsi qu’à se développer hors ligne au cours des 12 à 18 prochains mois.

Sirona Hygiene, le fabricant de PeeBuddy, vise à réaliser un chiffre d’affaires de Rs 55 crore au cours de l’exercice 22 alors que la société prévoit d’étendre sa présence hors ligne à Bombay, Pune et Hyderabad au cours de cet exercice, en plus de sa présence existante à Delhi et Bangalore. La société affirme que les commandes moyennes ont doublé par rapport à la période pré-pandémique. « Auparavant, les métros et les villes de niveau 1 représentaient environ 70 % des ventes globales. Aujourd’hui, elles représentent environ 55% et la part des villes de niveau 2 et 3 est passée à 45%. De nombreuses personnes qui vivaient dans des villes de premier plan sont retournées chez elles, ce qui stimule la croissance dans toutes les villes », a déclaré Deep Bajaj, co-fondateur et PDG de Sirona.

Fait intéressant, la croissance semble avoir suscité l’intérêt des investisseurs. Par exemple, Sirona Hygiene a levé 3 millions de dollars dirigé par NB Ventures, IAN Fund en avril 2021. Sanfe a levé un financement de série A de 1 million de dollars auprès de LetsVenture, PDG de Mcaffeine Tarun Sharma, Ajay Garg, Arjun Vaidya, Dhimant Parekh, entre autres. Directement aux consommateurs, la marque d’hygiène féminine The Woman’s Company a récemment levé 1,4 million de dollars dans une pré-série A auprès de Pradip Burman, président de la Fondation Mobius. « Avec le financement, notre objectif cette année est de pouvoir pénétrer le marché indien de manière plus large ainsi que de nous concentrer sur le marché américain », a déclaré Anika Parashar, fondatrice et PDG de The Woman’s Company, ajoutant que le marque d’hygiène durable (fabricants de produits biodégradables tels que protège-slips, tampons, rasoirs en bambou, bâtonnets de pipi, entre autres) lancée en mars 2020, continue de croître de 40 % d’un mois à l’autre actuellement.

Même si l’industrie s’est développée, les experts estiment qu’il faut sensibiliser davantage les femmes à l’importance des produits d’hygiène féminine, ainsi qu’à la facilité de disponibilité de ces produits sur les marchés ruraux et urbains. « La stigmatisation sociale, le coût élevé des produits d’hygiène et leur impact négatif sur l’environnement sont quelques-uns des défis auxquels les entreprises de la catégorie sont confrontées pour stimuler la croissance », a déclaré Rajat Wahi, partenaire de Deloitte India. Il a ajouté qu’en raison de la prise de conscience croissante de la durabilité, la catégorie connaît une forte demande de produits biodégradables, compostables et respectueux de l’environnement et les marques devront s’y préparer.

Pendant ce temps, la catégorie a trouvé son lot de détracteurs. Selon les dermatologues, les produits d’hygiène féminine tels que les tampons, les serviettes hygiéniques, les nettoyants féminins, les sprays, les poudres et les lingettes contiennent des produits chimiques tels que les dioxines dans les tampons, les phtalates dans les serviettes hygiéniques et d’autres composés organiques volatils (COV) comme les parfums et les adhésifs. Il peut s’agir de produits chimiques perturbant le système endocrinien (interférant avec les fonctions hormonales), provoquant des allergies ou même cancérigènes, a déclaré le Dr Ankita Pant, consultante traitante, Département de dermatologie, Max Multi Specialty Center Panchsheel Park. « Il manque des études pour montrer le taux d’absorption de ces produits chimiques par l’appareil reproducteur féminin. Le besoin de l’heure est de demander des études sur la sécurité de ces produits chimiques sur une seule utilisation ainsi que sur une utilisation à vie. Il existe un énorme manque de données dans ce domaine, non seulement en Inde, mais même dans les pays les plus développés. Des règles de sécurité standardisées doivent être établies et les fabricants doivent être mis en conformité », a-t-elle ajouté.

Alors que ces marques continuent de croître, les experts pensent qu’il sera important de s’attaquer à ces problèmes.

