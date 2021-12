Marché des transferts | Accord conclu par Rafinha

SPORT.es 26/12/2021

A défaut de confirmation officielle et de clôture des derniers détails,, Rafinha Alcantara Il serait déjà un nouveau joueur de la Real Sociedad. Et c’est que l’accord entre l’équipe txuri-urdín et le Paris Saint-Germain serait déjà une réalité et serait pratiquement clos. Le joueur brésilien signera un prêt avec le Real jusqu’au 30 juin 2022 et sans option d’achat.

La seule chose qui manque est l’envoi de la documentation nécessaire par les deux clubs et certaines procédures bureaucratiques, mais ce serait déjà fermé. Alors que, Rafinha Il se rendrait à Saint-Sébastien pour subir l’examen médical approprié avec l’équipe réaliste ce lundi. Après cela, l’idée est que vous vous rendiez dans les bureaux d’Anoeta pour signer votre contrat et ensuite tout indique qu’il sera officiellement annoncé.

