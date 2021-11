Marché des transferts | Arsenal veut se débarrasser de Nicolas Pépé, la signature la plus chère de son histoire

15/11/2021 à 19:23 CET

Artur Lopez

Au sein de l’Arsenal, ils se lamentent sur les dépenses galactiques en Nicolas Pépé. La fin a coûté aux Gunners 80 millions d’euros, mais la meilleure version n’est pas encore parue, l’ivoirienne, dont l’étiquette de la signature la plus chère de l’histoire des Londoniens poids.

La comparaison est encore plus odieuse avec le footballeur de référence de l’attaque d’Arsenal ces dernières années, Pierre-Emerick Aubameyang. A Londres, le Gabonais s’est transformé 68 buts et a fourni 16 passes décisives en 124 matchs de Premier League, un but tous les deux matchs.

De son côté, l’Ivoirien s’est converti 15 buts et 8 passes décisives en 67 matchs de la Ligue anglaise répartis sur deux saisons plus le début de cette saison. La seule compétition dans laquelle il a réussi à briller par intermittence était la Ligue Europa, avec 6 buts et 4 passes décisives en 13 matchs l’an dernier.

Le séjour de Pépé en Angleterre a été marqué par l’irrégularité et une intermittence insuffisante pour un footballeur appelé à diriger les Gunners. Dans les cinq départs qu’il accumule avec Arsenal dans le Premier 2021/22, il n’a même pas réussi à marquer, avec une passe décisive comme seule intervention directe dans un but. L’émergence d’un Saka titulaire lors de dix des onze journées de championnat disputées a fermé les portes à l’Ivoirien.

En vente pour « seulement » 30 millions

En effet, chez Mikel Arteta il a déjà jeté l’éponge avec l’ailier, qui à Arsenal ne croit pas qu’il retrouvera sa meilleure version. Des médias anglais comme le Daily Mail et football.london soulignent que l’entité londonienne a évalué Pépé en 30 millions d’euros, 50 de moins que ce qu’ils ont investi à leur époque. Pour autant, la vente de l’Ivoirien semble compliquée, compte tenu de ses performances discrètes, du salaire élevé de 7,8 millions d’euros par an et d’un contrat qui expire en juin 2024. Pour l’instant, aucune trace de ce joueur qui s’est émerveillé dans les rangs lillois, avec 22 buts et 11 passes décisives en Ligue 1 2018/19.