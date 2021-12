Marché des transferts | Brésil : Ángel Di María, dans le viseur de l’Atlético Mineiro

22/12/2021

Le à 20:14 CET

L’Atlético Mineiro a signé une année de rêve au niveau national, hissant la Ligue et la Coupe. Dans la plus haute compétition continentale d’Amérique latine, la Copa Libertadores, Galo a touché un triplé que seul Palmeiras l’a séparé en demi-finale. Pour cette raison, dans la recherche de la perfection, le club brésilien veut des dédicaces brillantes, des stars mondiales. Il compte déjà dans ses rangs un vétéran aguerri dans des centaines de batailles telles que Hulk et Diego Costa.

Dans cette politique de transfert, de faire venir des cracks établis et expérimentés, le nom de Ange Di Maria. Le journaliste Milton Neves, du portail UOL, pointe l’intérêt de l’Atlético Mineiro qui pourrait se cristalliser dans le prochain marché d’été, lorsque l’attaquant sera libéré de son lien avec le PSG.

Malgré la fin de son contrat en juin 2022, l’Argentin de 33 ans a reconnu sur RMC Sports qu’il pourrait prolonger ses votes avec les Parisiens pour une campagne de plus : « J’ai une saison supplémentaire si le PSG et moi sommes d’accord. Pour ma part, et à mon âge, mon objectif est de sortir par la porte. »

S’adressant à TNT Sports, le Rosario a également donné des indices sur son avenir : « Central est toujours là, Je l’ai comme le moment le plus désiré pour moi, pouvoir aller me retirer à Central. Pas seulement pour prendre ma retraite, mais pour partir quand je suis encore bien et me sentir en plénitude afin de pouvoir lui donner tout ce qu’il m’a donné. »

À ce jour, Di María a montré qu’il avait de la corde depuis un certain temps en Ligue 1. Jusqu’à présent cette saison, il a participé à douze matches de championnat, avec dix titularisations dans lesquelles il a signé. trois buts et trois passes décisives. En Ligue des champions, une passe décisive en trois matchs.