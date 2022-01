Marché des transferts | Cédric Bakambu : « C’est flatteur qu’ils m’associent au Barça »

01/07/2022 à 19:08 CET

Artur Lopez

Après avoir abandonné pour le moment le feuilleton d’Álvaro Morata, le FC Barcelone continue de scruter le marché à la recherche d’un avant-centre qui réponde à ses besoins. La blessure à long terme de Braithwaite et la retraite forcée de Kun Agüero font de Memphis Depay le seul « 9 » pur disponible pour le Xavi. Oui Un autre nom est apparu à l’horizon de la direction du Barça, celui de Cédric Bakambu, une vieille connaissance de la Liga. L’attaquant international de la République démocratique du Congo est libre de contrat après avoir été résilié avec le chinois Beijing Guoan.

Initialement, la première alternative était Edinson Cavani, Eh bien, le contrat se termine l’été prochain avec Manchester United. Cependant, les « diables rouges » ne veulent pas lâcher l’uruguayen, au vu de l’éventuel prêt d’Anthony Martial, qui souhaite émigrer à la recherche de minutes.

L’option Bakambu est plus viable, sans les exigences d’un club entre les deux. Et l’attaquant a parlé dans une interview avec Footmercato de l’intérêt possible de l’équipe de Barcelone : « Bien sûr, c’est flatteur qu’ils m’associent au Barça. Maintenant, ce n’est pas une fin en soi, je le prends comme une source de motivation qui me pousse à abandonner. Cela montre que mon travail en Chine a payé. »

Un autre avantage de l’attaquant de 30 ans est ses prétentions financières : « Maintenant, je préfère le challenge sportif. J’ai beaucoup voyagé, j’ai bien gagné ma vie et acquis beaucoup d’expérience. Maintenant je cherche un projet purement sportif, ici en Europe. Je veux me sentir désiré par la direction, mais surtout le tout, par le staff technique. Je sais très bien que les conseils du coach sont essentiels en tant qu’équipe.» Selon les propos de l’ancien footballeur de Villarreal, la figure de Xavi pourrait occuper le devant de la scène, également dans sa signature.

Bakambu s’est envolé pour la Chine en janvier 2018 lors de son meilleur départ avec Villarreal. L’attaquant a accumulé 9 buts en 15 jours de LaLiga Santander. Lors de son séjour en Super League chinoise, Cédric a transformé 48 buts en 71 matchs.