Marché des transferts | Correa renoue avec l’Atlético

01/04/2022 à 10:56 CET

sport.es

Ange Corréa Il a renouvelé son contrat avec notre club jusqu’en 2026 et continuera à porter le maillot rouge et blanc pendant 4 saisons supplémentaires. L’attaquant argentin est arrivé dans notre équipe en décembre 2014 et a disputé un total de 305 matchs avec l’élastique rouge et blanc.

Le joueur né à Rosario continue d’écrire sa belle histoire à l’Atlético de Madrid, ayant marqué 53 buts, les deux derniers dimanche dernier contre le Rayo Vallecano qui ont aidé notre équipe à signer la première victoire de 2022 et ayant assisté 51 fois à ses compagnons. sangle Il est actuellement le troisième footballeur de notre équipe avec le plus de matches à son actif (305), seulement derrière Koke (519) et Oblak (323).

L’attaquant a rejoint le club en décembre 2014 et a fait ses débuts en équipe première en Liga le 22 août 2015 contre l’UD Las Palmas au Vicente Calderón. ange il a été le dernier buteur rojiblanco à Vicente Calderón. Le record du footballeur argentin n’a cessé de croître d’année en année, son premier titre en tant que rojiblanco était la Ligue Europa 2018 contre l’Olympique de Marseille et quelques mois plus tard, le deuxième trophée arriverait, la Super Coupe d’Europe après avoir battu le Real Madrid à Tallinn. De plus, le dernier cours de ligue de sangle Il a lancé 9 buts et 9 passes décisives, mettant en évidence 5 buts et 2 buts lors des 9 derniers matchs, dont celui marqué contre Valladolid lors du match décisif qui a fini par signifier notre onzième titre de champion.